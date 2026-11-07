SERIE B MASCHILE Verso Ecoplast Volley-Aquila Bronte, Di Giunta: “Servirà più coesione in questo tipo di partite”

La sfida casalinga contro il Bronte rappresenta una preziosa chance di riscatto per dare il via a una nuova fase del campionato rossonero.

Gela. Domenica pomeriggio, il PalaLivatino aprirà le porte agli appassionati per la sfida tra Ecoplast Volley e Aquila Bronte, valida per la quarta giornata del campionato di Serie B maschile. Reduci da tre sconfitte al tie-break di fila, i rossoneri sono a caccia del primo sorriso stagionale al cospetto della formazione etnea. Le gare disputate finora hanno dato prova della determinazione di questa squadra, sempre in grado di reagire nelle situazioni di svantaggio. Servirà maggiore concentrazione, però, per riuscire a mettere in cassaforte la vittoria ed evitare cali di tensione nei momenti decisivi dell’incontro.

“Questa settimana ci siamo impegnati tanto per lavorare su ciò che non è andato sabato - dichiara ai nostri microfoni Andrea Di Giunta, opposto rossonero -. Dobbiamo essere più coesi in queste partite, ci siamo fatti rimontare spesso verso la fine dell’incontro e questo implica che dovremo prestare più attenzione e concentrazione. Vogliamo raggiungere tutto insieme l’obiettivo vittoria”.

È anche vero che, finora, il calendario non ha sorriso all’Ecoplast Volley, a giudicare anche dalle posizioni in classifica occupate da Santa Teresa e Volo Palermo e a giudicare dalla qualità dei due organici. Al di là dell’esordio sul campo di una modesta Pallavolo Milani, gli uomini di Nicola Ferro hanno fronteggiato formazioni attrezzate che, non a caso, occupano il riquadro di sinistra e ambiscono alle posizioni più elevate della graduatoria del raggruppamento. In questo avvio stagionale, l’Aquila Bronte ha collezionato solo due punti, e occupa oggi la penultima posizione della classifica a pari merito con la CUS Unical CS. La sfida casalinga contro il Bronte rappresenta una preziosa chance di riscatto per dare il via a una nuova fase del campionato rossonero.

“Siamo alle prime giornate, la classifica non è veritiera. Ogni gara sarà tosta e impegnativa, non esistono partite scontate - conclude -. Domenica daremo il massimo per conquistare la prima vittoria del nostro campionato”.