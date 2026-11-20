Verde pubblico Gela, verde pubblico:poca cura, tanta inciviltà

Dalla Villa Garibaldi al giardinetto di Macchitella: tra manutenzione da programmare, strutture da recuperare e comportamenti incivili, restano diverse le criticità.

Gela - Il verde della Villa Garibaldi è stato sistemato, ma a distanza di qualche settimana dalla conclusione degli interventi sono già evidenti i primi segni di trascuratezza.

Le aiuole sono nuovamente invase dalle erbacce e buona parte dei fiori piantati durante i lavori è scomparsa.

A questo si aggiunge l'utilizzo delle aree verdi da parte di alcuni proprietari di cani, con aiuole che diventano anche luoghi in cui gli animali lasciano le proprie deiezioni.

Fava rivendica gli interventi realizzati, sottolineando che lavori di questa portata non venivano effettuati da decenni. Resta però da definire un programma di manutenzione ordinaria.

Restano invece da recuperare le due fontane storiche, compresa quella principale, finita al centro delle polemiche nell'agosto scorso, quando, in occasione di un evento, la sua struttura era stata colorata. La Soprintendenza ai Beni culturali di Caltanissetta aveva quindi intimato al Comune di ripristinarla, trattandosi di un bene sottoposto a vincolo. Un ripristino che non è ancora avvenuto.

Anche il chiosco, danneggiato da un incendio nel 2023, è completamente aperto e accessibile, senza che sia stato ancora effettuato un intervento di recupero e messa in sicurezza.

Situazione diversa a Macchitella, nel giardinetto di viale Enrico Mattei intitolato a Iqbal Masih. Qui la manutenzione è programmata da Ghelas, ma il problema è soprattutto legato all'inciviltà di alcuni frequentatori. Il parcheggio antistante è un punto di ritrovo per numerosi giovani, alcuni dei quali si spostano poi nell'area verde, lasciando bottiglie e sacchetti di cibo da asporto e danneggiando anche i giochi destinati ai bambini.

Due situazioni diverse, ma lo stesso problema: garantire la cura e il rispetto degli spazi verdi pubblici. Perché senza manutenzione e senso civico, anche gli interventi di riqualificazione rischiano di essere vanificati.