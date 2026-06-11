Ventimiglia conquista lo Slalom di Custonaci: quarto assoluto e doppio trionfo di classe e gruppo

Un risultato figlio di grande impegno e dedizione, conquistato in solitaria grazie a una prestazione solida e determinata.

Gela. Un weekend di grande soddisfazione per Simone Ventimiglia, protagonista in occasione del 23° Slalom di Custonaci. Il pilota ha disputato una grande gara, chiudendo al quarto posto nella classifica assoluta e dominando la propria categoria con il primo posto di classe e il primo posto di gruppo.

Un risultato figlio di grande impegno e dedizione, conquistato in solitaria grazie a una prestazione solida e determinata.