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Ventimiglia conquista lo Slalom di Custonaci: quarto assoluto e doppio trionfo di classe e gruppo

Un risultato figlio di grande impegno e dedizione, conquistato in solitaria grazie a una prestazione solida e determinata.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
11 giugno 2026 09:33
Ventimiglia conquista lo Slalom di Custonaci: quarto assoluto e doppio trionfo di classe e gruppo -
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Sport
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Gela. Un weekend di grande soddisfazione per Simone Ventimiglia, protagonista in occasione del 23° Slalom di Custonaci. Il pilota ha disputato una grande gara, chiudendo al quarto posto nella classifica assoluta e dominando la propria categoria con il primo posto di classe e il primo posto di gruppo.

Un risultato figlio di grande impegno e dedizione, conquistato in solitaria grazie a una prestazione solida e determinata.

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