Varchi “Otto tavoli per costruire il manifesto della città di Palermo”

Palermo Capitale entra in una nuova fase e si prepara al suo primo grande incontro pubblico, in programma domenica 11 ottobre a Villa Filippina dalle 9:30.

PALERMO (ITALPRESS) – Dalle idee al confronto, dal confronto alla costruzione di progetti concreti per il futuro della città. Palermo Capitale entra in una nuova fase e si prepara al suo primo grande incontro pubblico, in programma domenica 11 ottobre a Villa Filippina dalle 9:30.

Lo rende noto Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia, promotrice di Palermo Capitale, spiegando che, dopo il lancio dell’iniziativa nel mese di agosto e la prima fase di raccolta delle proposte attraverso il sito www.palermocapitale.eu, che ha registrato la partecipazione di centinaia di cittadini, il cantiere apre adesso gli incontri in presenza per mettere attorno allo stesso tavolo competenze, esperienze e idee capaci di contribuire alla rigenerazione di Palermo.

L’iniziativa sarà aperta a tutti, senza steccati e appartenenze, e punta a coinvolgere cittadini, professionisti, imprenditori, rappresentanti delle associazioni, del mondo delle professioni e delle realtà sociali e culturali che vogliono mettersi al servizio della città. Durante l’incontro si riuniranno contemporaneamente otto tavoli tematici, dedicati alle principali sfide per il futuro di Palermo: Ambiente ed Energia; Cultura e Turismo; Famiglia e Comunità; Mobilità e Rigenerazione urbana; Riqualificazione Quartieri; Sicurezza e Legalità; Sport; Sviluppo Economico.

Dai tavoli nasceranno altrettanti gruppi di lavoro, chiamati nelle settimane successive ad approfondire le proposte emerse e a trasformarle in contributi concreti per la stesura del Manifesto di Palermo Capitale, il documento che dovrà delineare una visione di lungo periodo per una città capace di tornare ad avere ambizione, centralità e un ruolo da protagonista nell’EuroMediterraneo. “Palermo Capitale nasce proprio con questo obiettivo: liberare le energie migliori della città e trasformarle in una visione condivisa. Dopo aver raccolto numerosi contributi online, vogliamo adesso guardarci negli occhi, confrontarci e lavorare insieme. Non cerchiamo spettatori, ma persone che abbiano qualcosa da mettere a disposizione di Palermo: un’idea, una competenza, un’esperienza, una proposta concreta. È da questo patrimonio diffuso che vogliamo partire per costruire il futuro della città”, sottolinea Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia, promotrice di Palermo Capitale. La partecipazione all’incontro è aperta a tutti, ma è obbligatoria la registrazione preventiva sul sito www.palermocapitale.eu, indicando al momento dell’iscrizione l’area tematica alla quale si intende partecipare.

– Foto ufficio stampa Carolina Varchi –

(ITALPRESS).