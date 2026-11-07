Università di Roma Unitelma Sapienza, in città arriva la Laurea magistrale in studi Europei

Attivata a Gela e Catania la LM-90 in Studi Europei: tre curricula e formazione interdisciplinare orientata all’Europa.

Gela. Si amplia l’offerta formativa del Polo Unitelma Sapienza di Gela con l’attivazione, per l’anno accademico 2026-2027, del Corso di Laurea Magistrale in “Studi Europei” (LM-90), percorso biennale da 120 CFU che completa il ciclo di studi avviato con la laurea triennale in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - Governance Globale.

Il nuovo corso segue il successo della laurea triennale, che a un anno dall’attivazione ha superato quota mille iscritti. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Università di Roma Unitelma Sapienza di rendere accessibili in modalità telematica i propri corsi, con sedi d’esame anche a Gela e Catania.

La magistrale in Studi Europei punta a formare professionisti in grado di operare nei settori pubblico e privato, in ambito nazionale, europeo e internazionale, grazie a una preparazione interdisciplinare che integra competenze giuridiche, politiche, economiche, storiche, sociologiche, psicologiche, comunicative e digitali.

L’offerta si articola in tre percorsi: “Relazioni istituzionali e comunicazione”, dedicato alle trasformazioni digitali e alla comunicazione politica europea; “Ambiente e salute”, incentrato sulle politiche ambientali e sanitarie e sulle strategie europee per la salute globale; e “Sicurezza”, focalizzato sulle nuove sfide della sicurezza e sul ruolo dell’Unione Europea nella prevenzione e difesa integrata.

Nel corso di laurea triennale insegna il professor Alessandro Morselli, docente di Storia dell’economia dello sviluppo, mentre nella magistrale terrà l’insegnamento di Storia economica della tecnologia e dell’ambiente.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il Polo Unitelma Sapienza di Gela e Catania al numero 0933 1964048.