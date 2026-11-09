UniPa, al via la 1^ edizione del Master di II livello in “Analista delle Politiche Internazionali di Difesa e Sicurezza”
Verrà presentata il prossimo 17 novembre a Palermo la prima edizione del Master di II livello in "Analista delle Politiche Internazionali di Difesa e Sicurezza".
PALERMO (ITALPRESS) – Verrà presentata il prossimo 17 novembre a Palermo la prima edizione del Master di II livello in “Analista delle Politiche Internazionali di Difesa e Sicurezza”. L’evento inaugurale si terrà alle ore 11:00 presso l’Aula Borsellino del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS), nel Collegio San Rocco di via Maqueda. L’appuntamento, promosso dal coordinatore del corso, il professore Giorgio Scichilone, vedrà la partecipazione del corpo docente e l’illustrazione del programma dettagliato dell’iniziativa accademica, pensata per formare esperti nell’analisi dei contesti geopolitici, strategici e di sicurezza globale.
– Foto di repertorio ufficio stampa UniPa –
(ITALPRESS).
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Verificato il: 09 novembre 2026