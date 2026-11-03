Fondi e progetti Unione Comuni, ok atti finanziari: "Trasferire quote, protocollo con Regione a fine mese"

La dotazione iniziale di ventisei milioni di euro è stata confermata e l'ammontare complessivo arriverà a quaranta milioni di euro

Gela. Il consiglio dell'Unione dei Comuni ha approvato il documento unico di programmazione e il bilancio di previsione 2026-2028. Sono due strumenti finanziari che garantiscono il percorso verso l'avvio dei cantieri per i progetti della nuova programmazione regionale che l'Unione, con i Comuni di Gela, Niscemi e Butera, ha già definito con l'approvazione degli uffici regionali. La scorsa settimana, proprio il governo regionale ha riconosciuto l'Unione come organismo intermedio che potrà coordinare procedure, fondi e progetti. "C'era chi lo considerava impossibile ma oggi l'Unione è realtà - ha detto il presidente della giunta Massimiliano Conti - nessuno dei tre Comuni è stato lasciato indietro e ora andiamo verso la firma del protocollo finale con la Regione". La dotazione iniziale di ventisei milioni di euro è stata confermata e l'ammontare complessivo arriverà a quaranta milioni di euro, con una "finestra" ulteriore per Gela e la definizione dei progetti del Comune di Butera, che vanno ultimati ma non ci sarà una rinuncia, come confermato da Conti e dal dirigente Antonino Collura, che coordina l'Area urbana funzionale. L'accordo di programma con la Regione potrebbe essere siglato entro fine mese. Il dirigente finanziario Mariella Bonfirraro, esponendo i numeri del bilancio, ha invitato i tre Comuni a finalizzare il trasferimento delle quote in favore dell'Unione. Il consigliere buterese Rita Pasqualello e il presidente del consiglio Angelo Di Menza hanno sollecitato attenzione per i progetti del Comune di Butera, sollevando ancora una volta una questione politica nei riguardi del sindaco Giovanni Zuccala', nel quale non si riconoscono. A Butera dovrebbe tenersi un consiglio monotematico sul tema. Il consiglio dell'Unione ha preso atto del nuovo ingresso del consigliere gelese Giovanni Giudice, subentrato a Massimiliano Giorrannello che ha lasciato l'organismo dell'Unione. Sono stati approvati gli emendamenti presentati dal consigliere dem gelese Lorena Alabiso, sostenuti anche dall'altro consigliere gelese Armando Irti. Insieme a Conti, la parte di rappresentanza politica, in aula, è stata tenuta dall'assessore gelese Romina Morselli.