Finanziamenti Unione Comuni, arriva firma dell'accordo di programma con la Regione: parte iter per opere

Si tratta del passo finale per i fondi che l'Unione dei Comuni ha ottenuto in relazione ai progetti che saranno coperti con la nuova programmazione regionale

Gela. Dopo il completamento di tutta la fase istruttoria e strettamente tecnica, protrattasi nei mesi, in giornata è arrivata la sottoscrizione ufficiale e l'approvazione dell'accordo di programma tra l'Area urbana funzionale, che mette insieme i Comuni di Gela, Niscemi e Butera, e la Regione. Si tratta del passo finale per i fondi che l'Unione dei Comuni ha ottenuto in relazione ai progetti che saranno coperti con la nuova programmazione regionale. Le somme complessive, come è stato già riferito dai sindaci Terenziano Di Stefano, Massimiliano Conti e Giovanni Zuccalà, ammontano in questa fase a circa ventisei milioni di euro, anche se si aggiungerà una seconda “finestra” per i progetti del Comune di Butera e per ulteriori interventi rispetto a Gela. “C'era chi credeva che fosse impossibile – dice il sindaco niscemese Massimiliano Conti – ma ci siamo riusciti, nonostante le difficoltà. Con la firma dell'accordo di programma, adesso ufficiale, andiamo avanti verso le prime gare per i lavori da realizzare nei tre Comuni. Sono opere importanti che le nostre comunità attendono da tempo”. Il governo regionale aveva già riconosciuto la Fua territoriale come organismo intermedio, affidandogli piene competenze sulla gestione dei fondi e degli iter per la realizzazione dei progetti. Di recente, i sindaci, insieme all'assessore Romina Morselli, che per il Comune di Gela ha seguito questo capitolo, avevano fatto il punto proprio all'indomani del riconoscimento dell'Unione come organismo intermedio. In totale, sono ventotto i progetti già selezionati e che hanno ottenuto il via libera per i tre Comuni. In città, sono previsti il recupero dell'ex dogana sul lungomare, il progetto “Una via tre piazze” nel lotto che va da piazza Martiri della Libertà a piazza Umberto I, interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, la realizzazione di un hub intermodale con ciclo-parcheggio e charging station nei pressi della stazione ferroviaria, la pista ciclabile che collegherà l'area del porto rifugio con l'area principale del lungomare e poi quella che andrà in direzione di Macchitella e ancora interventi di riqualificazione di piazza Tre porte e della bretella Borsellino. Sono inoltre ricompresi progetti di digitalizzazione della pubblica amministrazione e di efficientamento dei sistemi interni all'Area urbana funzionale. L'attività tecnica è andata avanti coordinata dal dirigente Antonino Collura, adesso coadiuvato da tre professionisti vincitori di concorso. Il consiglio dell'Unione ha anche varato gli strumenti finanziari, predisposti dal dirigente Mariella Bonfirraro.