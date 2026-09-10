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UniCredit, Malandrino “In Sicilia nel primo semestre finanziamenti per 1,1 miliardi (+24%)”

Lo ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, intervenendo a Palermo

A cura di Redazione Redazione
10 settembre 2026 12:30
UniCredit, Malandrino “In Sicilia nel primo semestre finanziamenti per 1,1 miliardi (+24%)” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “Nel primo semestre 2026 abbiamo erogato nuovi finanziamenti per 1,1 miliardi, di cui 624 milioni alle imprese (+24% rispetto allo stesso periodo del 2025). Questi risultati testimoniano l’impegno concreto della Banca nel sostenere il tessuto imprenditoriale, accompagnando le aziende sia nelle fasi più complesse della loro attività sia nei momenti di crescita e sviluppo. In ambito agroalimentare questo impegno si traduce anche nel sostegno alle filiere produttive: in Sicilia abbiamo sottoscritto nove accordi di filiera, quattro dei quali dedicati al comparto oleario, coinvolgendo oltre 6.000 soci e conferitori”. Lo ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, intervenendo a Palermo nel corso della manifestazione “Isola del Tesolio”, appuntamento dedicato al confronto sulle prospettive della filiera olivicola-olearia regionale e sulle sfide della prossima campagna produttiva.

– Foto ufficio stampa UniCredit –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 10 settembre 2026

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