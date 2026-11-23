Una performance contro la violenza sulle donne nel Grande Cretto di Burri a Gibellina

Un lungo velo rosso attraverserà il bianco monumentale del Grande Cretto di Alberto Burri

PALERMO (ITALPRESS) – Un lungo velo rosso attraverserà il bianco monumentale del Grande Cretto di Alberto Burri. Un corpo femminile percorrerà lentamente le fratture di un paesaggio che custodisce la memoria di una città scomparsa. Un gesto essenziale, silenzioso e profondamente evocativo darà forma a una delle questioni più urgenti del nostro tempo: la violenza contro le donne. Si intitola SUTURA la performance dell’artista Marilina Succo, in programma mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 15.30, al Grande Cretto di Burri, a Gibellina, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa si inserisce nel contesto di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, facendo dialogare il linguaggio della performance con uno dei luoghi più significativi della memoria collettiva italiana. Al centro dell’azione artistica, un lungo velo rosso. Inizialmente avvolge il corpo femminile come un elemento di protezione e intimità. Poi, durante il percorso, si distende, si tende, si separa dalla performer, diventando il segno tangibile di un legame che da rifugio si trasforma in vincolo. Il rosso, colore del sangue, della vita e della passione, attraversa il bianco del Cretto creando un’immagine di straordinaria forza visiva. Una ferita che si rende visibile, ma anche una linea che unisce, interroga e richiama alla responsabilità collettiva.

La performer procede scalza, in un attraversamento lento e rituale, fino al Museo di Santa Caterina al Cretto. Qui il movimento si arresta e il corpo, disteso su un basamento marmoreo, assume la fissità di una scultura. Non si tratta di rappresentare spettacolarmente la morte, ma di rendere percepibile il progressivo annullamento della presenza e dell’identità. Il Grande Cretto, nato dalla trasformazione delle macerie della vecchia Gibellina in un monumento alla memoria, diventa così il luogo di un nuovo confronto tra ferita individuale e ferita collettiva. La performance di Marilina Succo, si svolge con la partecipazione di “The Astronut”/ Massimiliano Ionta, le fotografie di Angelo Cricchi e la curatela di Victoria Noel-Johnson. La performance è promossa dall’editore Lorenzo Zichichi de Il Cigno Arte e dal Centro Studi e Archivio di Umberto Mastroianni, da Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, da Andrea Cusumano, Direttore Artistico di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026, in collaborazione con la Fondazione Orestiadi e Donne X Strada e con l’adesione della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri.

– foto da ufficio stampa SUTURA –

(ITALPRESS).