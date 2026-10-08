Ue, Crosetto “Sulla difesa comune l’Italia contribuisce per il 33%”

ROMA (ITALPRESS) - Sulla difesa comune "l'Italia contribuisce, da sola, per il 33% a tutte le missioni europee: ci vogliono la seconda, la terza e la quarta contributrice europea per eguagliare il nos...

ROMA (ITALPRESS) - Sulla difesa comune "l'Italia contribuisce, da sola, per il 33% a tutte le missioni europee: ci vogliono la seconda, la terza e la quarta contributrice europea per eguagliare il nostro contributo in personale, assetti e mezzi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell'audizione alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, sull'attacco alla base di Tàif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. "L'Italia è seguita dalla Grecia con il 14% la Spagna con il 10,8%, la Romania con il 9%, la Francia con l'8,2% - ha aggiunto Crosetto - l'Austria con il 5,2%, i Paesi Bassi con il 4,3%, la Polonia con il 3,1%, il Portogallo con il 2,6%, il Belgio con l'1,7%, la Germania con l'1,6%, la Slovacchia con l'1,3%, l'Ungheria con l'1%, tutti gli altri Paesi con meno dell'1%".

Crosetto ha poi precisato che "nell'ultimo attacco degli Houthi alla base di Tàif la sicurezza dei militari italiani non è stata intaccata, gli stessi Houthi abbiano dichiarato che il danneggiamento del nostro velivolo non figurava tra i loro obiettivi intenzionali, non ritenendosi in guerra con l'Italia, e non volendo coinvolgere il nostro paese, come hanno precisato essi stessi più volte".

"La base ha una protezione multistrato che tuttavia non può

garantire come, ovvio, il rischio zero, specie a fronte di minacce portate avanti da oggetti particolarmente piccoli e lenti - ha aggiunto Crosetto - sono state adottate misure per incrementare ulteriormente le condizioni di sicurezza per tutti gli assetti, in particolare per quegli aerei".

- foto ufficio stampa Camera -

(ITALPRESS).