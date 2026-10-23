TV satellitare, qualità e copertura: a Napoli il confronto sul futuro del settore

ROMA (ITALPRESS) - Immagini ad altissima definizione, qualità audio e una copertura capace di raggiungere i territori più difficili da servire: il satellite svolge un ruolo strategico nel panorama tel...

ROMA (ITALPRESS) - Immagini ad altissima definizione, qualità audio e una copertura capace di raggiungere i territori più difficili da servire: il satellite svolge un ruolo strategico nel panorama televisivo italiano. Dalle zone montane alle piccole isole, la distribuzione satellitare consente di accedere ai canali televisivi in ogni angolo del Paese, contribuendo a superare le distanze e gli ostacoli legati alla conformazione del territorio. "La piattaforma satellitare gratuita di tivùsat permette di accedere, senza sottoscrivere un abbonamento, a film e serie in 4K, con un televisore, un decoder o una Cam certificata - si legge in una nota -. Una possibilità che valorizza le caratteristiche degli schermi di ultima generazione e porta al centro dell'offerta la qualità delle immagini e dell'audio. A completare la proposta, centinaia di canali internazionali, che aprono una finestra sull'informazione, sulla cultura e sull'intrattenimento di altri Paesi". Il futuro della televisione satellitare e le prospettive di sviluppo saranno al centro dell'incontro in programma il 29 ottobre allo Starhotels Terminus di Napoli. L'appuntamento riunirà i protagonisti della filiera: da Eutelsat, che gestisce la flotta satellitare utilizzata dalle televisioni italiane, alla Rai, da Confindustria Napoli a centinaia di installatori campani. Un confronto che mette in relazione chi gestisce le infrastrutture, chi realizza e trasmette i contenuti e chi rende possibile la ricezione nelle abitazioni. Gli installatori rappresentano il punto di contatto con il pubblico: dalla scelta delle soluzioni più adatte alla corretta configurazione degli impianti, il loro lavoro contribuisce a tradurre le potenzialità della tecnologia in un'esperienza di visione di qualità. Al centro, una televisione accessibile e capace di accompagnare l'innovazione senza lasciare indietro i territori.

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(ITALPRESS).