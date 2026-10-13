Trump “Sia Ucraina che Russia vogliono la fine della guerra, troveremo soluzione”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In Ucraina "entrambe leparti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a unasoluzione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, DonaldTrump, parlan...
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - In Ucraina "entrambe le
parti vogliono che finisca, solo non sanno come arrivare a una
soluzione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald
Trump, parlando con i giornalisti. "Vi farò sapere più tardi
maggiori dati, ma comunque anche questo troverà una soluzione e
arriveremo alla fine, perchè entrambe le parti vogliono che
finisca, solo non sanno come arrivare a una soluzione", ha detto
Trump. All'osservazione di un giornalista sul fatto che "la Russia ha negato la tregua" sui siti energetici, Trump ha replicato che "anche l'Ucraina ha colpito le infrastrutture energetiche".
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/trump-sia-ucraina-che-russia-vogliono-la-fine-della-guerra-troveremo-soluzione/
Verificato il: 13 ottobre 2026