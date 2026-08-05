Trump “Lo stretto di Hormuz riaprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi”
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo Stretto di Hormuz "aprirà molto presto", in caso contrario gli iraniani "saranno colpiti molto duramente. E allora lo Stretto si aprirà". Lo ha dichiarato il...
WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo Stretto di Hormuz "aprirà molto presto", in caso contrario gli iraniani "saranno colpiti molto duramente. E allora lo Stretto si aprirà". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista a Fox News. Inoltre, ha ribadito che l'Iran "non avrà mai un'arma nucleare".
- foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
- https://www.italpress.com/trump-lo-stretto-di-hormuz-riaprira-molto-presto-altrimenti-colpi-durissimi/
Verificato il: 05 agosto 2026