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Trump “Lo stretto di Hormuz riaprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo Stretto di Hormuz "aprirà molto presto", in caso contrario gli iraniani "saranno colpiti molto duramente. E allora lo Stretto si aprirà". Lo ha dichiarato il...

A cura di Redazione Redazione
05 agosto 2026 09:53
Trump “Lo stretto di Hormuz riaprirà molto presto, altrimenti colpi durissimi” -
Italia
Italpress
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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Lo Stretto di Hormuz "aprirà molto presto", in caso contrario gli iraniani "saranno colpiti molto duramente. E allora lo Stretto si aprirà". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista a Fox News. Inoltre, ha ribadito che l'Iran "non avrà mai un'arma nucleare".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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Verificato il: 05 agosto 2026

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