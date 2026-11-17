Trampolino elastico, dominio della Gymnastics Club nella palestra "S. Quasimodo": tutti i risultati

Domenica 15 novembre, la palestra dell’Istituto Comprensivo "S. Quasimodo" ha ospitato la 1ª prova del Campionato All Around a squadre Silver LA e la 1ª prova regionale del Campionato di Specialità a squadre Silver LB di trampolino elastico.

Gela. Domenica da incorniciare per l’A.S.D. Gymnastics Club di Gela. Domenica 15 novembre, la palestra dell’Istituto Comprensivo "S. Quasimodo" ha ospitato la 1ª prova del Campionato All Around a squadre Silver LA e la 1ª prova regionale del Campionato di Specialità a squadre Silver LB di trampolino elastico. Sui tre attrezzi di gara - trampolino, minitrampolino e tumbling , gli atleti padroni di casa hanno risposto con una prestazione corale fatta di precisione e carattere, raccogliendo medaglie in ogni categoria. Nel campionato All Around Silver LA, i ginnasti gelesi hanno dominato sia tra gli Allievi sia tra gli Junior/Senior, dando vita a sfide interne risolte sul filo dei decimi di punto.

Categoria Allievi (Silver LA)

1° posto (111,200 pt): Giulia Ferracane, Giulia Marchetti, Gaia Verderame, Beatrice Tascone 2° posto (110,500 pt): Roberta Maria Moscato, Rebecca Incorvaia, Amalia Mungiovì, Nina Maganuco 3° posto (100,000 pt): Diletta Paci, Aurora Maria Cunsolo, Beatrice Sophia Carfì, Agnese Maria Grazia Catalano.

Categoria Junior/Senior (Silver LA)

1° posto (110,900 pt): Greta Tuccio, Nicole Antonuccio, Gaia Messina 2° posto (106,900 pt): Ivan Branciforti, William Pio Desimone (impegnati su tutti e tre gli attrezzi) 3° posto (106,400 pt): Matilde Zafarana, Esmeralda Maria Ruzza, Gloria Gallo 4° posto (101,500 pt): Alberto Bevilacqua, Giorgia Serralunga, Siria Bonaffini, Alison De Simone.

Nella 1ª prova regionale del Silver LB, il confronto con le società ospiti A.S.D. Millennium e S.S.D. UniMe ha dato ulteriore prestigio ai risultati della Gymnastics Club, capace di conquistare il gradino più alto del podio in due specialità su tre.

Minitrampolino (Silver LB)

1° posto – Gymnastics Club (121,400 pt): Salvatore Parisi, Salvatore Ferrara, Alex Lombardo 2° posto – Gymnastics Club (120,800 pt): Sofia Scaduto, Claudia Maria Nardo

Tumbling (Silver LB)

1° posto – Gymnastics Club (77,000 pt): Salvatore Parisi, Alex Lombardo, Salvatore Ferrara (vittoria per soli tre decimi sulla Millennium) 2° posto – A.S.D. Millennium (76,700 pt)

Trampolino (Silver LB)

1° posto – A.S.D. Millennium (64,400 pt) 2° posto – Gymnastics Club (63,400 pt): Salvatore Parisi, Salvatore Ferrara, Alex Lombardo 3° posto – Gymnastics Club (58,600 pt): Sofia Scaduto, Claudia Maria Nardo

Importante anche l'apporto del club sul fronte arbitrale: la giuria è stata presieduta dal tecnico gelese Giuseppe Infurna, coadiuvato dai giudici Maria Ester Greco, Jlenia Cosenza e Sofia Serralunga. A dare ulteriore lustro alla manifestazione è stata la presenza della prof.ssa Carmela Vita, consigliera regionale della FGI Sicilia e referente per la sezione Trampolino Elastico, che ha seguito da vicino l'intero svolgimento delle gare.

Il bilancio della giornata conferma la solidità del vivaio gelese, punto di riferimento per la disciplina in Sicilia. Lo sguardo della società è già rivolto ai prossimi impegni: a dicembre, sempre a Gela, la Gymnastics Club sarà protagonista di una prestigiosa gara internazionale.