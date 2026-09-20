"Torneo dell'Etna", Avvocati Gela alza il trofeo: battute Siracusa e Catania

Gli avvocati gelesi hanno conquistato il triangolare

Gela. Sul terreno di gioco di Viagrande, in provincia di Catania, l'As Avvocati Gela si è aggiudicata il triangolare “Torneo dell'Etna”, organizzato dalla compagine di Catania forum. La formazione guidata da mister Angelo Gaccione ha avuto la meglio su Siracusa, con un netto 4-0, e poi proprio sui legali di Catania forum, alzando il trofeo dopo aver battuto gli etnei per 2-1, con una rimonta successiva al vantaggio iniziale dei padroni di casa.