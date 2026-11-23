Torna al Teatro Massimo di Palermo “Opera Nica – Il Barbiere di Siviglia”

Lo spettacolo sarà proposto nella stessa giornata con una recita in matinée riservata alle scuole (su prenotazione) e alle ore 18.30 per tutto il pubblico.

PALERMO (ITALPRESS) – Forte del grande successo delle precedenti repliche, tutte andate sold out, torna domani, nella Sala Grande del Teatro Massimo di Palermo, “Opera Nica – Il Barbiere di Siviglia”, lo spettacolo teatrale e musicale nato dalla coproduzione tra la Fondazione Teatro Massimo e il Teatro Ditirammu per avvicinare i più giovani e il grande pubblico al mondo della lirica.

Lo spettacolo sarà proposto nella stessa giornata con una recita in matinée riservata alle scuole (su prenotazione) e alle ore 18.30 per tutto il pubblico. “Opera Nica – Il Barbiere di Siviglia” rilegge il capolavoro di Gioachino Rossini abbattendo le barriere tra i generi musicali.

Attraverso un linguaggio divertente, immediato e accessibile, lo spettacolo fonde l’arte del cunto e le danze popolari siciliane a testi e musiche liberamente ispirati alla partitura originale, creando un ponte tra cultura folk e musica colta. In scena, accanto a Flavio Modica (nel ruolo dello stesso Gioachino Rossini), Albachiara Borrelli (Isabella) e Piero Tutone (Don Basilio), l’energia e il talento dei giovani attori e allievi del Ditirammu Lab dialogano con i giovanimusicisti della Massimo Toys Orchestra, diretta dal Maestro Michele De Luca, con la partecipazione straordinaria del chitarrista Nico Podix

La regia porta la firma di Elisa Parrinello, che cura anche la drammaturgia e i movimenti di scena insieme a Carlo Di Vita. Le elaborazioni musicali sono di Antonio Guido Vella Adamo, mentre il Coro è guidato da Serena Ganci. Completano l’allestimento le scene di Stefano Canzoneri, i costumi di Elisa Parrinello, Patrizia Aiello e Marja Hoffman e il disegno luci di Vincenzo Traina. Lo spettacolo rientra nel percorso di formazione e crescita artistica dei gruppi musicali giovanili della Fondazione Teatro Massimo ed è realizzato anche grazie al supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Biglietti per lo spettacolo pomeridiano da 10 a 25 euro.

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).