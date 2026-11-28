Svolta nel giallo dei cacciatori uccisi nel Messinese, arrestato l’unico superstite

MESSINA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sull’episodio accaduto il 28 gennaio 2026 quando, in un bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale, tre cacciatori feriti da colpi d’arma da fuoco, persero la vita. Oggi, i carabinieri hanno e

MESSINA (ITALPRESS) – Svolta nelle indagini sull’episodio accaduto il 28 gennaio 2026 quando, in un bosco dei Nebrodi sopra la frazione Caristia di Montagnareale, tre cacciatori feriti da colpi d’arma da fuoco, persero la vita. Oggi, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo, “anch’egli presente sui luoghi ed unico superstite”.

Il Gip del Tribunale di Patti, scrive la Procura in una nota, ha condiviso “la tesi accusatoria avanzata da quest’ufficio, secondo cui l’indagato, dopo che due cacciatori erano rimasti uccisi, avrebbe sparato al terzo rimasto ferito, col proprio fucile e a distanza ravvicinata, uccidendolo sul colpo”.

Hanno partecipato alle indagini il Nucleo Investigativo e la Compagnia di Patti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, col supporto del reparto speciale Cacciatori di Sicilia. Determinanti “le indagini scientifiche sui reperti in sequestro svolte dal RIS di Messina, che si conferma corpo specialistico d’eccellenza della polizia giudiziaria”.

L’ordinanza “nell ‘affermare i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato per l ‘omicidio del terzo cacciatore venticinquenne, fa luce sulla vicenda e chiarisce condotta eposizione di ciascun soggetto coinvolto nel conflitto a fuoco nei boschi di Montagnareale dieci mesi fa; fatto che, per la sua eclatanza e per il suo apparente alone di mistero, aveva scosso l’intera comunità nebroidea”.

-Foto screenshot video Carabinieri-

(ITALPRESS).