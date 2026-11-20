Lavori Strade, affidati interventi di manutenzione con somme disponibili

Si procede invece con interventi suddivisi in più fasi, sulla base della disponibilità economica

Gela. La condizione delle strade cittadine, non da ora, è oggetto di verifica a Palazzo di Città, soprattutto alla ricerca di fondi utili per effettuare interventi di manutenzione. Sono novantamila euro quelli che il settore comunale lavori pubblici ha individuato per un piano di intervento, certamente solo parziale, in attesa di altre coperture finanziarie. È stata individuata una ditta specializzata che se ne occuperà, attraverso offerta sul sistema Mepa. I lavori sono previsti proprio in questi giorni. Adeguare il manto stradale cittadino, nella sua totalità, richiederebbe stanziamenti che per ora l'ente comunale, nello sforzo di chiudere il cerchio sugli atti finanziari, non ha a disposizione. Si procede invece con interventi suddivisi in più fasi, sulla base della disponibilità economica.