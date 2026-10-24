Storia, rivalità e riscatto: torna al Presti il derby Gela-Licata

Con ogni probabilità, Romano riconfermerà l’undici titolare di domenica scorsa con due variazioni: oltre a Flores Heatley al posto di Nanapere, anche Di Stefano è pronto per partire dal primo minuto al posto di Ceesay. Calcio d’inizio fissato per le 15.

Gela. Poco meno di ventiquattr’ore ci dividono da un sentito derby che torna al Vincenzo Presti a più di trent’anni di distanza dall’ultima volta: il Gela dell’esperto Pippo Romano riceve il Licata del giovane Giuseppe Russo, alla prima esperienza da allenatore di una prima squadra dopo una lunga avventura da vice di Andrea Mandorlini.

I biancazzurri sono reduci da tre pareggi di fila sotto la nuova gestione, ultimo quello maturato al Luigi Razza di Vibo Valentia sul campo della Vibonese. Il tecnico - grande ex di giornata - avrà per la prima volta a disposizione Kayro Flores Heatley, arrivato in settimana per prendere il posto lasciato vacante da Emmanuel Nanapere, che ha ufficialmente fatto le valigie e salutato il Gela dopo otto presenze e zero reti.

Il Licata vola sulle ali dell’entusiasmo e approda al Presti per difendere il proprio secondo posto in classifica alle spalle della Reggina. Gialloblù reduci da cinque vittorie consecutive e imbattuti dallo scorso 6 settembre, dalla sfida al Granillo persa per 5-0 in casa della corazzata amaranto.

Con ogni probabilità, Romano riconfermerà l’undici titolare di domenica scorsa con due variazioni: oltre a Flores Heatley al posto di Nanapere, anche Di Stefano è pronto per partire dal primo minuto al posto di Ceesay. Calcio d’inizio fissato per le 15 di domani.