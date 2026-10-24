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Storia, rivalità e riscatto: torna al Presti il derby Gela-Licata

Con ogni probabilità, Romano riconfermerà l’undici titolare di domenica scorsa con due variazioni: oltre a Flores Heatley al posto di Nanapere, anche Di Stefano è pronto per partire dal primo minuto al posto di Ceesay. Calcio d’inizio fissato per le 15.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
24 ottobre 2026 15:30
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Storia, rivalità e riscatto: torna al Presti il derby Gela-Licata - Foto: Andrea Saluci - Gela Calcio
Foto: Andrea Saluci - Gela Calcio
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Gela. Poco meno di ventiquattr’ore ci dividono da un sentito derby che torna al Vincenzo Presti a più di trent’anni di distanza dall’ultima volta: il Gela dell’esperto Pippo Romano riceve il Licata del giovane Giuseppe Russo, alla prima esperienza da allenatore di una prima squadra dopo una lunga avventura da vice di Andrea Mandorlini.

I biancazzurri sono reduci da tre pareggi di fila sotto la nuova gestione, ultimo quello maturato al Luigi Razza di Vibo Valentia sul campo della Vibonese. Il tecnico - grande ex di giornata - avrà per la prima volta a disposizione Kayro Flores Heatley, arrivato in settimana per prendere il posto lasciato vacante da Emmanuel Nanapere, che ha ufficialmente fatto le valigie e salutato il Gela dopo otto presenze e zero reti.

Il Licata vola sulle ali dell’entusiasmo e approda al Presti per difendere il proprio secondo posto in classifica alle spalle della Reggina. Gialloblù reduci da cinque vittorie consecutive e imbattuti dallo scorso 6 settembre, dalla sfida al Granillo persa per 5-0 in casa della corazzata amaranto.

Con ogni probabilità, Romano riconfermerà l’undici titolare di domenica scorsa con due variazioni: oltre a Flores Heatley al posto di Nanapere, anche Di Stefano è pronto per partire dal primo minuto al posto di Ceesay. Calcio d’inizio fissato per le 15 di domani.

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