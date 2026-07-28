Stadio Palermo, Lagalla “Progetto pronto, ora tocca al Consiglio Comunale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Dieci mesi di intenso lavoro sono oggi a un passo dalla conclusione attesa e fortemente voluta, in primo luogo dall’Amministrazione comunale e dal Palermo FC che, con il sostegno della Regione Siciliana, hanno sviluppato un confront

PALERMO (ITALPRESS) – “Dieci mesi di intenso lavoro sono oggi a un passo dalla conclusione attesa e fortemente voluta, in primo luogo dall’Amministrazione comunale e dal Palermo FC che, con il sostegno della Regione Siciliana, hanno sviluppato un confronto costante e costruttivo, giungendo, nel rispetto dei termini fissati, alla definizione di una proposta progettuale cantierabile e già completa delle autorizzazioni necessarie. Come è naturale che sia per un procedimento di questa rilevanza, esso è stato sottoposto al vaglio finale dei competenti uffici comunali, prima del definitivo passaggio in Aula. In tale fase sono state introdotte alcune necessarie modifiche di natura tecnico-contabile, corredate dai prescritti pareri di regolarità, che non modificano l’impostazione generale del provvedimento né alterano l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento, che resta un progetto strategico per Palermo, con investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro”. Lo spiega in una nota il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“L’Amministrazione comunale ha adempiuto con responsabilità ai propri compiti, trasmettendo la delibera al Consiglio comunale affinché, già da domani, possa svolgere le valutazioni di propria competenza, ancorché quest’ultimo abbia già costruttivamente contribuito al confronto maturato in fase istruttoria. A questo punto, sono certo che il Consiglio, nella sua autonomia, saprà affrontare l’esame degli atti con lo stesso senso di responsabilità dimostrato fin qui e con piena consapevolezza dell’immenso valore che il progetto riveste per il futuro della Città. Da parte nostra resta immutata la determinazione di proseguire nel rapporto di leale e proficua collaborazione con il Palermo FC, nella convinzione che il dialogo tra le parti sia la strada migliore per conseguire un obiettivo che appartiene all’intera Comunità. Ai tifosi rosanero desidero rivolgere un messaggio tranquillizzante: l’Amministrazione comunale continuerà a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità e competenze, certo che anche il Palermo FC vorrà confermare la propria disponibilità affinché un progetto così importante possa giungere a compimento, nell’interesse dello sport, di Palermo e della sua grande passione calcistica” conclude Lagalla.

LA LETTERA INVIATA DA PARTE DEL CLUB

Il Palermo F.C., tramite una lettera firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e indirizzata al Consiglio Comunale e al Sindaco, aveva annunciato l’interruzione dell’iniziativa a causa delle modifiche apportate dagli uffici comunali al testo originario.

“Quanto sottoposto all’esame del Consiglio comunale – si leggeva nella nota del club rosanero – stravolge radicalmente la proposta fatta dalla Società (all’esito di lunghe, talvolta dure e serrate, ma sempre leali interlocuzioni con gli Uffici) che, pertanto, non è in condizioni di procedere oltre nella prosecuzione dell’iniziativa”. Un impatto, sottolinea il club, che pesa sul Piano Economico-Finanziario (PEF), specialmente dopo che la società si era già detta disponibile a coprire ulteriori 30 milioni di euro mancanti dall’apporto pubblico”.

Il Palermo chiariva che, a meno di un ritorno al testo condiviso in precedenza, le attività sul progetto si fermeranno e il rapporto con il Comune proseguirà unicamente sulla base della Concessione attualmente in vigore con scadenza a dicembre 2032.

“Resta l’orgoglio – concludeva la lettera – di aver proposto qualcosa di veramente straordinario, di aver messo sul tavolo investimenti privati per oltre 250 milioni di euro e di essere stati in grado di offrire alla Città e ai tifosi uno Stadio degno delle loro giuste aspettative, assicurando la possibilità di candidarsi ad ospitare le manifestazioni di Euro 2032”.

– Foto ufficio stampa Palermo F.C.-

(ITALPRESS).