Carovita Pensionati: la Spi Cgil annuncia la mobilitazione

Il sindacato denuncia la perdita di potere d'acquisto delle pensioni e le difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari.

Gela - Carovita, difficoltà di accesso alle cure e isolamento del territorio. Sono i temi al centro dell'assemblea dello Spi Cgil di Caltanissetta, che si è svolta il 13 novembre nel salone della Cgil di via Pitagora a Gela, con la partecipazione di pensionati e studenti. L'incontro è stato organizzato in vista delle iniziative di mobilitazione del 16 novembre, con un sit-in in Prefettura, e dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre, con una manifestazione unitaria a Caltanissetta.

Nel corso del confronto, il sindacato ha denunciato la perdita di potere d'acquisto delle pensioni, aggravata dall'inflazione, dal caro-bollette e dall'aumento delle spese sanitarie. Secondo lo Spi Cgil, le misure previste dal Governo nella Legge di Bilancio, compreso il bonus una tantum di 300 euro destinato a una platea limitata di pensionati, non rappresentano una risposta adeguata ai bisogni della popolazione anziana.

Lo Spi Cgil denuncia le criticità del territorio nisseno, tra spopolamento, carenze infrastrutturali e difficoltà nei collegamenti. Tra le richieste, pensioni più adeguate, sanità territoriale efficiente, assistenza domiciliare e interventi contro la povertà energetica.

Lo Spi Cgil provinciale, attraverso il segretario Emanuele Scicolone, annuncia inoltre la consegna della propria piattaforma al prefetto di Caltanissetta, affinché le istanze del territorio siano portate all'attenzione del Governo nazionale. Il sindacato conferma infine la partecipazione alla mobilitazione del 20 novembre, chiedendo interventi strutturali a tutela dei pensionati e dei servizi pubblici.