Rivalità e l'arma Spari a Mignechi, appello inammissibile: era già caduta accusa tentato omicidio

La modalità di deposito del ricorso da parte della procura ha chiuso il giudizio, con l'eccezione proposta dalle difese e accolta dalla Corte d'appello

Gela. In primo grado era già caduta la contestazione più pesante, quella di tentato omicidio. Oggi, la Corte d'appello di Caltanissetta ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'accusa nei confronti del quarantenne Valerio Caiola. I giudici nisseni hanno accolto l'eccezione formulata dai difensori dell'imputato, gli avvocati Filippo Spina e Marco Granvillano. La modalità di deposito del ricorso da parte della procura ha chiuso il giudizio, con l'eccezione proposta dalle difese e accolta dalla Corte d'appello. Caiola, in contrada Mignechi, sparò contro un'auto a bordo della quale, secondo gli inquirenti, c'erano tre suoi parenti, con i quali da tempo si susseguivano dissidi e contrasti per i confini dei terreni. L'imputato, già in fase di indagine, ammise di aver fatto fuoco ma spiegando che si sarebbe trattato di una risposta a continue vessazioni subite. Successivamente, fece ritrovare l'arma usata. In appello, un video avrebbe dovuto fare maggiore chiarezza sulla dinamica dei fatti di contrada Mignechi ma l'inammissibilità chiude il giudizio. La difesa del quarantenne, in primo grado, escluse che al momento degli spari i rivali fossero nell'auto, respingendo l'ipotesi di tentato omicidio. Caiola fu condannato a due anni e otto mesi per minaccia. Decisione poi impugnata dalla procura, dato che l'accusa ritenne fondata la sussistenza del tentato omicidio. Per la procura generale e per il legale dei tre parenti, costituiti parte civile con l'avvocato Davide Limoncello, c'erano i presupposti per andare avanti nel giudizio di secondo grado.