Spalletti “Kalulu e Nico out, normali le dichiarazioni di Conte”

TORINO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti ritrova diversi giocatori, tipo Cambiaso e Celik, e ritrova il sorriso in vista della ripresa del campionato e della sfida interna contro il Venezia. "Domani non...

TORINO (ITALPRESS) - Luciano Spalletti ritrova diversi giocatori, tipo Cambiaso e Celik, e ritrova il sorriso in vista della ripresa del campionato e della sfida interna contro il Venezia. "Domani non ci saranno, oltre a quelli che hanno infortuni lunghi, Kalulu e Nico Gonzalez. Gli altri stanno bene: abbiamo avuto dei recuperi importanti. Abbiamo fatto due allenamenti buoni, dopo il periodo dedicato alle 'Nazionalì. Conceicao dal primo minuto? Questo lo valuteremo con calma", ha detto il tecnico della Juventus, in conferenza stampa. "Mi sembra normale che allenatori senza panchina sperino di trovare presto lavoro in delle Nazionali o in dei top club, come il Milan o la Juve. Non trovo normale, invece, il clamore che hanno fatto certe dichiarazioni", ha spiegato poi Spalletti, a proposito delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte.

Tornando sulla Juve di oggi, l'attuale tecnico bianconero ha parlato di alcune individualità. "Woltemade è uno che trova le soluzioni e che ha sintesi. A volte gli manca l'impatto fisico ma ha fatto vedere ultimamente dei miglioramenti. Deve reggere soltanto un pò più botta. Prima o poi ci riuscirà. Del ritorno di Ekhator siamo contenti. E' giovane e può far bene. Siamo felici di rivedere al lavoro un nucleo della rosa numeroso. Abbiamo guardato bene i numeri: concediamo pochissimo ma abbiamo incassato, in rapporto, un numero di gol elevato. Per questo dobbiamo continuare a lavorare per concedere quasi niente agli avversari. Gatti sta provando soluzioni nuove, sta provando a fare altro, oltre che a difendere. Deve sempre tener presente la fatica: è quella che dice che stai lavorando bene. Sono molto contento della sua disponibilità attuale. Abbiamo tre gare ravvicinate e cercheremo di accontentare tutti: in queste partite giocheranno più o meno tutti", ha aggiunto il tecnico della Juve.

Chiusura sul traguardo personale che toccherà domani, ovvero le seicento panchine in Serie A, e sugli avversari di turno: "Sto preparando la gara di domani come se fosse la prima della mia carriera. Alcune cose hanno segnato il mio modo di esser professionista ma sono felice del tour che ho fatto nel mondo del calcio. Ho imparato molto: sono contento e spero di arrivare il più in là possibile. Di Venezia ho bellissimi ricordi. Ho potuto vivere una città splendida (ha allenato il team lagunare fra il 1999 e il 2000, ndr.). Intanto mi fa piacere sottolineare il grande lavoro che sta facendo Nicola. Ha una squadra molto 'verticalè e proverà di certo a metterci in difficoltà con le armi a sua disposizione".

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).