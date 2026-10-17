"Sorrisi urbani", nuova installazione: questa volta scelta la stazione ferroviaria

L'obiettivo del service rimane quello di accompagnare la quotidianità dei cittadini e dei viaggiatori con spunti di riflessione, leggerezza e appartenenza, trasformando luoghi di semplice transito in spazi di condivisione emotiva

Gela. Continua a portare messaggi di positività e calore nei luoghi simbolo della città il progetto “Sorrisi Urbani”, l’iniziativa ideata dalla commissione di azione di pubblico interesse del Rotaract Club Gela, presieduta da Simone Maganuco, sotto la guida del presidente del club Elias d’Aleo. Dopo la recente collocazione nello storico scenario di Piazza Umberto I, il percorso di riqualificazione simbolica degli spazi urbani fa tappa in un altro punto nevralgico della vita cittadina: la Stazione di Gela. In questo luogo di passaggi, saluti e ripartenze, è stato installato un nuovo cartello riportante una celebre e toccante frase di un noto artista del panorama musicale nazionale, "la vita è una stazione c’è chi viene e c’è chi va ma tra tutte le persone vorrei tu fossi qua". L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’assessore Peppe Di Cristina, ha visto ancora una volta la vicinanza e il sostegno concreto delle istituzioni comunali: alla cerimonia di installazione ha infatti presenziato il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, a testimonianza di una sinergia sempre più solida tra il Rotaract e l'amministrazione locale. L'obiettivo del service rimane quello di accompagnare la quotidianità dei cittadini e dei viaggiatori con spunti di riflessione, leggerezza e appartenenza, trasformando luoghi di semplice transito in spazi di condivisione emotiva. Il Rotaract Club Gela ha già confermato che il viaggio di “Sorrisi Urbani” non si ferma qui: nei prossimi mesi sono previste ulteriori installazioni in altri punti strategici del territorio per continuare a valorizzare il tessuto urbano e sociale della comunità.