LIVE - Siracusa-Gela 1-0, Pistone porta avanti il Siracusa

La diretta testuale della sfida tra Siracusa e Gela, valida per la terza giornata di campionato.

Gela. Primo incrocio stagionale tra Siracusa e Gela, legate da un forte rapporto di amicizia. Al De Simone, i biancazzurri ritrovano per la prima volta Gaspare Cacciola, oltre che Dario Giacomarro e Gabriele Gigante, vecchie conoscenze entrate nel cuore dei tifosi gelesi.

Il tabellino

Siracusa: Ferilli, Di Stefano, Lulli, De Caro, Aurino, Guida, Zakaria, Dalloro, Pistone, Gigante, Negro. A disposizione: Tisato, Fontanelli, Milazzo, Costanzo, Baudo, Orlando, Cacciola, Forti, Ndiaye. Allenatore: Gaspare Cacciola.

Gela: Colace, Scuderi, Camilleri, Giuliano, Nardo A, Vogiatzis, Ceesay, Ferrigno A, Lanza, Nanapere, Tuccio. A disposizione: Canino, Nardo L, Argentati, Di Stefano, Ferrigno F, Cissokho, Valenti, Rozzi, Nardella. Allenatore: Fabio Comandatore.

Reti: 29' Pistone.

La cronaca

42' - Ci riprova il Siracusa ancora con Dalloro: la sua conclusione con l'esterno termina fra i guantoni di Colace.

38' - Tiro-cross a giro su punizione di Gigante: conclusione a lato.

32' - Vogiatzis cerca immediatamente il gol del pari: la sua conclusione sul primo palo viene disinnescata da Ferilli.

29' - Avanti nel punteggio il Siracusa: scarico dalla sinistra e conclusione in porta di Pistone.

22' - Il Siracusa insiste con decisione nella metà campo del Gela: la retroguardia ospite contiene bene gli avversari.

16' - Sugli sviluppi di un angolo, Gigante si accentra e cerca la porta. L'esecuzione non è perfetta e non impensierisce l'estremo difensore argentino.

15' - Lulli cerca l'eurogol da lontanissimo: Colaces si oppone con un super intervento.

7' - Timido tentativo da fuori area di Dalloro: Colace blocca in due tempi.

2' - Protestano i locali per un possibile incrocio di gambe tra Camilleri e un attaccante del Siracusa: l'arbitro lascia correre.

1' - Fischio d'inizio a Siracusa.