Le Tensioni Sfratti Iacp, sindaco scrive all'assessorato regionale: "Bloccare gli sgomberi"

Il Sunia Cgil, attraverso il segretario Iside Licata, ha espresso vicinanza agli occupanti

Gela. Saranno giorni molto difficili, i prossimi, per gli occupanti degli alloggi Iacp, in città. Senza la norma che era stata portata all'Ars, che avrebbe potuto riaprire i termini per prorogare le regolarizzazioni, tutto diventa più difficile. Il sindaco Terenziano Di Stefano, ieri, come abbiamo riferito, ha espresso tutto il suo malcontento. Ritiene di essere stato lasciato da solo in questa vicenda e ne ha avuto per tutti, alleati e non. A questo punto, cercherà ancora una volta di individuare soluzioni che possano perlomeno stoppare temporaneamente gli sfratti, alcuni già previsti la prossima settimana. Sta per partire una missiva indirizzata all'assessorato regionale alle infrastrutture, competente in materia. Il primo cittadino, che più volte ha incontrato gli occupanti e le loro famiglie, ieri sera in municipio a protestare, punta a ottenere più tempo pure per verificare se la norma stralciata dalla maggioranza all'Ars possa trovare spazio nella legge finanziaria. Così, appunto, scriverà all'assessore regionale Alessandro Aricò. Il Sunia Cgil, attraverso il segretario Iside Licata, ha espresso vicinanza agli occupanti. "Esprimiamo la totale solidarietà alle 107 famiglie gelesi che, esasperate dalla notizia dei provvedimenti di sgombero e dall’assenza di risposte concrete da parte della Regione Siciliana hanno dato vita all'occupazione del Comune. Dietro questi numeri e questa disperata forma di protesta vi sono persone, minori e soggetti fragili che rischiano di perdere la propria abitazione senza alcuna alternativa. Ci troviamo di fronte a una scelta politica grave: la Regione Siciliana ha approvato la manovra finanziaria lasciando completamente fuori l'emergenza abitativa, rinviando interventi necessari e aggravando una situazione sociale a Gela già altamente preoccupante. Il Sunia ribadisce che tutelare il diritto alla casa non significa mettere in discussione la legalità, ma affrontare il disagio sociale con strumenti adeguati, valutazioni individuali e soluzioni abitative sostenibili. Le proposte che sosteniamo riguardano il differimento temporaneo degli sgomberi per i nuclei in condizioni di particolare fragilità e la possibilità di regolarizzare le occupazioni senza titolo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel pieno rispetto dei requisiti di legge e dei diritti dei legittimi Per queste ragioni, chiediamo l’intervento della prefettura per aprire un tavolo istituzionale permanente che garantisca risposte e tutele abitative per le famiglie di Gela. Gela non può essere lasciata sola in questo momento di profonda crisi. Le istituzioni hanno il dovere di passare dalle parole ai fatti, garantendo risposte tangibili a chi rischia di perdere la propria casa perché il diritto all'abitare è un diritto fondamentale e non un privilegio", dice Licata.