Le fiamme Settefarine, distrutta dalle fiamme l'isola ecologica a San Sebastiano

Sarebbe di origine dolosa

Gela. Un rogo ha letteralmente distrutto l'isola ecologica a poca distanza dalla chiesa San Sebastiano, a Settefarine. L'incendio, che sarebbe di origine dolosa, si è sviluppato nella serata di ieri. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. L' isola ecologica è una di quelle collocate in città da Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti.