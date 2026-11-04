Quotidiano di Gela
Le fiamme

Settefarine, distrutta dalle fiamme l'isola ecologica a San Sebastiano

Sarebbe di origine dolosa

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2026 09:51
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Settefarine, distrutta dalle fiamme l'isola ecologica a San Sebastiano - L'incendio ha distrutto l'isola ecologica
L'incendio ha distrutto l'isola ecologica
Gela
Cronaca
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Gela. Un rogo ha letteralmente distrutto l'isola ecologica a poca distanza dalla chiesa San Sebastiano, a Settefarine. L'incendio, che sarebbe di origine dolosa, si è sviluppato nella serata di ieri. Sul posto, sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. L' isola ecologica è una di quelle collocate in città da Impianti Srr, la società che gestisce il servizio rifiuti.

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