Prospettive Servizio rifiuti, Orsa: "Dopo rientro operai si metta mano a iter per la stabilizzazione"

Per il sindacato Orsa, come riferisce Orazio Caiola, della segreteria nazionale di Orsa igiene ambientale, il rientro in servizio degli operai deve aprire a un percorso “di stabilizzazione”

Gela. Il rientro a lavoro dei ventitré operai della raccolta rifiuti è stato sancito lunedì sera, al termine di una lunga assemblea dei sindaci della Srr4, società che sovraintende il ciclo territoriale. Per i lavoratori, infatti, alla scadenza contrattuale di fine ottobre non era seguito il rinnovo, prevalentemente a causa di un rosso nei conti di Impianti Srr, azienda in house che gestisce il servizio e la discarica Timpazzo, per la quale operano i lavoratori, seppur alle dipendenze di un'agenzia di somministrazione. L'esito favorevole della loro vertenza, in questa fase, dovrebbe stoppare i tagli che erano stati ipotizzati per almeno altri quaranta operai. Da questo punto di vista, c'è l'impegno dei sindaci che hanno voluto garantire il prosieguo agli operai. Per il sindacato Orsa, come riferisce Orazio Caiola, della segreteria nazionale di Orsa igiene ambientale, il rientro in servizio degli operai deve aprire a un percorso “di stabilizzazione”. “Non si può andare avanti con contratti a termine e appoggiandosi a un'agenzia interinale senza una pianificazione su assunzioni a tempo indeterminato – sottolinea – così come si è proceduto al concorso per il personale del sistema di trattamento meccanico biologico, allo stesso modo, con una concertazione con le parti sociali, bisognerà mettere mano a un iter per le assunzioni a tempo indeterminato fra i lavoratori del servizio rifiuti, magari accompagnando al pensionamento quegli operatori che ne abbiano i requisiti, attraverso degli incentivi”.