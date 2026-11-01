Lavoro Servizio rifiuti, costi e verifiche Impianti Srr: primi contratti a termine operai non rinnovati

L'analisi dei costi sostenuti da Impianti Srr è un capitolo ancora tutto aperto nelle verifiche condotte dal commissario, in una struttura societaria che annovera pure consulenti che svolgono attività sia in seno alla Srr sia per conto della controllata

Gela. I costi in aumento per la società in house Impianti Srr, che gestisce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio rifiuti nei Comuni della Srr4, erano già stati segnalati a luglio dal commissario giudiziale che si occupa dell'azienda (attualmente sotto sequestro preventivo nell'ambito dell'inchiesta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti). Le verifiche erano partite all'indomani del suo insediamento e dell'azzeramento del precedente management, proprio in seguito dell'inchiesta. I contratti con i Comuni e il costo del personale sono tra gli aspetti presi in esame. Progressivamente, gli operai assunti per il tramite del concorso pubblico finalizzato dall'ex management stanno prendendo servizio, destinati, almeno sulla carta, a Timpazzo e al sistema Tmb. Allo stesso tempo, negli ultimi giorni, è stato deciso di non rinnovare i contratti di operai assunti a tempo determinato attraverso agenzie di somministrazione lavoro. Sono una decina quelli che non hanno ottenuto il rinnovo, alla scadenza del mese di ottobre. Alcuni di questi si occupavano del servizio in città. La decisione di non rinnovare, alle prossime scadenze, potrebbe estendersi ad altri lavoratori assunti a tempo determinato con agenzie di somministrazione lavoro. Il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, in estate, dopo un primo confronto con il commissario Marco Valenza, aveva ribadito che non ha intenzione di ritrovarsi con un servizio depotenziato in città, anche sulla scorta di ciò che prevede il contratto in essere. La prossima settimana, come abbiamo riferito, è prevista l'assemblea dei sindaci della Srr4, che avrà all'ordine del giorno soprattutto l'iter per la gara d'appalto o in alternativa per la costituzione di una società di Comuni. Il rapporto diretto tra Srr4, società che sovraintende il ciclo rifiuti territoriale, e Impianti Srr, sua controllata, non è in linea, da tempo, con la normativa in materia. L'analisi dei costi sostenuti da Impianti Srr è un capitolo ancora tutto aperto nelle verifiche condotte dal commissario, in una struttura societaria che annovera pure consulenti che svolgono attività sia in seno alla Srr sia per conto della controllata Impianti Srr.