Segnaletica stradale a San Giacomo, partono interventi di ripristino

Iniziano gli interventi

Gela. Iniziano i lavori di ripristino della segnaletica verticale nelle vie del quartiere San Giacomo, con conseguente nuova disciplina della viabilità. La regolamentazione, anche segnaletica, riguarderà inizialmente l'intera via Fratelli Bandiera, disciplinata con senso unico, direzione da Via Matteotti a via Nicolò Paci. Successivamente, si interverrà sulla via Amendola, con senso di marcia dalla via Nicolò Paci alla via Matteotti. L'obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed una migliore gestione della viabilità. "L’intervento nasce dall’ascolto delle esigenze espresse dai cittadini, accolte e trasformate in proposte operative dal gruppo che ha seguito il percorso. Come consigliere M5s ringrazio l’assessore Morgana per l’attenzione dimostrata sul tema e tutto il gruppo del Movimento per il lavoro svolto con serietà e spirito di collaborazione", dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello.

