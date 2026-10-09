Quotidiano di Gela

Segnaletica stradale a San Giacomo, partono interventi di ripristino

Iniziano gli interventi

A cura di Redazione Redazione
09 ottobre 2026 11:53
Segnaletica stradale a San Giacomo, partono interventi di ripristino -
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Iniziano i lavori di ripristino della segnaletica verticale nelle vie del quartiere San Giacomo, con conseguente nuova disciplina della viabilità. La regolamentazione, anche segnaletica, riguarderà inizialmente l'intera via Fratelli Bandiera, disciplinata con senso unico, direzione da Via Matteotti a via Nicolò Paci. Successivamente, si interverrà sulla via Amendola, con senso di marcia dalla via Nicolò Paci alla via Matteotti. L'obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini ed una migliore gestione della viabilità. "L’intervento nasce dall’ascolto delle esigenze espresse dai cittadini, accolte e trasformate in proposte operative dal gruppo che ha seguito il percorso. Come consigliere M5s ringrazio l’assessore Morgana per l’attenzione dimostrata sul tema e tutto il gruppo del Movimento per il lavoro svolto con serietà e spirito di collaborazione", dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela