Droga Sedicenne spacciava nella zona della stazione ferroviaria, arrestato: sarà seguito dai servizi per minori

La successiva perquisizione estesa all’abitazione del ragazzo ha permesso di recuperare, all’interno di una cassetta in metallo custodita nella sua stanza, ulteriori 380 euro in banconote, ritenuti provento dell’attività di spaccio

Gela. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 16enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo nei pressi della stazione ferroviaria, l’attenzione dei militari è stata attirata dall’atteggiamento nervoso e dall’eccessiva agitazione mostrata alla vista della pattuglia da parte del giovane, in quel momento a bordo di un monopattino elettrico. Fermato per un controllo, l’ispezione ha consentito di rinvenire: venti involucri termosaldati in carta d’alluminio contenenti complessivamente circa 24 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e pronta per la cessione; la somma di 90 euro in contanti; un punteruolo acuminato lungo 7,5 centimetri. La successiva perquisizione estesa all’abitazione del ragazzo ha permesso di recuperare, all’interno di una cassetta in metallo custodita nella sua stanza, ulteriori 380 euro in banconote, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La sostanza stupefacente, lo strumento atto a offendere e la complessiva somma contante di 470 euro sono stati sottoposti a sequestro. Il minore è stato pertanto arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto in regime di permanenza in casa. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta, su richiesta della competente Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, applicando nei confronti del sedicenne la misura cautelare delle prescrizioni, imponendo l’obbligo di permanenza in casa dalle ore 19 alle 7 del mattino, l’immediata ripresa degli studi professionali, il divieto di frequentare luoghi a rischio e l’avvio di un percorso educativo e di sostegno coordinato dai servizi minorili e dalle strutture sanitarie territoriali, volto a favorire il recupero e l’inclusione del minore allontanandolo dai contesti devianti.