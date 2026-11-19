Sanità Scuvera richiama pure Asp, "basta contrapposizioni": "Tavolo pronto soccorso", osservatorio convocato

Di fatto, non pare condividere neppure l'uscita pubblica del management Asp che pochi giorni fa ha cercato di concentrare le responsabilità di un pronto soccorso con pochissimi medici sul primario Gaetano Orlando

Gela. “Un tavolo tecnico che metta insieme tutte le parti, con in testa Asp e amministrazione comunale”. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera considera indispensabile che davanti all'emergenza conclamata del pronto soccorso dell'ospedale “Vittorio Emanuele”, senza alcuna vera copertura adeguata, quanto al numero di medici, si vada oltre le contrapposizioni. Di fatto, non pare condividere neppure l'uscita pubblica del management Asp che pochi giorni fa ha cercato di concentrare le responsabilità di un pronto soccorso con pochissimi medici sul primario Gaetano Orlando, attirandosi reazioni del tutto negative pure da forze politiche di centrodestra, area di riferimento degli attuali manager. In realtà, già lunedì prossimo è convocata una riunione dell'osservatorio permanente, a Palazzo di Città, indetta dal sindaco Terenziano Di Stefano, proprio per fare il punto sullo stato dell'ospedale “Vittorio Emanuele”. La convocazione è stata inoltrata anche ad Asp. Alla prima riunione, organizzativa e non solo, aveva partecipato lo stesso Scuvera. “La situazione del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela rappresenta una criticità seria e complessa, che richiede risposte concrete, senso di responsabilità e soprattutto la capacità di costruire un confronto istituzionale efficace. Non possiamo continuare ad assistere a una contrapposizione che, al di là delle ragioni delle singole parti, non sta producendo i risultati che i cittadini attendono. Ritengo necessario prendere atto che il muro contro muro, fino a oggi, non ha determinato quel miglioramento concreto dei servizi che dovrebbe rappresentare l'obiettivo comune. Le contrapposizioni e le reciproche delegittimazioni rischiano di allontanare le soluzioni anziché avvicinarle. Quando si parla della salute dei cittadini, il confronto tra le istituzioni non può trasformarsi in uno scontro permanente. La carenza di medici, soprattutto nell'emergenza-urgenza, rappresenta una difficoltà strutturale che interessa l'intero sistema sanitario regionale. A Gela questa problematica assume una particolare rilevanza per le condizioni di sofferenza del nostro pronto soccorso. Proprio per questo ritengo necessario affrontarla con realismo, trasparenza e spirito di collaborazione, spiegando chiaramente ai cittadini quali siano le difficoltà, quali strumenti siano disponibili e quali interventi possano essere concretamente attuati. La Regione Siciliana ha avviato importanti investimenti per il rafforzamento della sanità, compresa la programmazione del nuovo ospedale di Gela e il rafforzamento di quello attuale. Ma sono convinto che la prospettiva dei nuovi investimenti debba necessariamente accompagnarsi a risposte immediate per garantire la piena funzionalità dell'attuale presidio ospedaliero. In questa direzione ritengo fondamentale verificare tutte le possibilità di rafforzamento del personale medico continuando a ripetere le procedure concorsuali e gli strumenti di reclutamento previsti dalla normativa. Qualora i concorsi e le procedure di reclutamento destinati al pronto soccorso di Gela non dovessero produrre i risultati necessari, ritengo indispensabile applicare un principio di solidarietà organizzativa all'interno della stessa Asp di Caltanissetta. Gli ospedali della provincia appartengono a un'unica azienda sanitaria e credo che le difficoltà di un presidio debbano essere affrontate attraverso una responsabilità condivisa. Occorre pertanto rafforzare forme di supporto temporaneo, mediante l'impiego di medici provenienti dagli altri presidi ospedalieri della stessa Asp, nel rispetto delle competenze professionali, delle disposizioni normative e della continuità assistenziale delle strutture di provenienza. Non intendo proporre di trasferire le criticità da un ospedale all'altro, ma di organizzare in maniera equilibrata le risorse disponibili, affinché l'intera rete ospedaliera provinciale possa contribuire a sostenere le strutture che attraversano le maggiori difficoltà. Sono convinto che l'appartenenza a un'unica azienda sanitaria debba tradursi anche nella capacità di fare sistema, soprattutto nei momenti di maggiore necessità”, così riporta una nota del parlamentare regionale FdI. Ritorna sul concetto, anche politico. “Tutto questo, a mio avviso, richiede un metodo di lavoro fondato sul dialogo, sulla collaborazione e su una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. Per queste ragioni, nella mia qualità di deputato regionale, chiedo che venga convocato, già dalla prossima settimana un tavolo tecnico-istituzionale che coinvolga tutte le parti interessate: la direzione generale dell'Asp di Caltanissetta, il sindaco e l'amministrazione comunale di Gela, la deputazione regionale e nazionale del territorio, le rappresentanze politiche e sindacali. Ritengo necessario un confronto collegiale, nel quale tutte le componenti istituzionali, politiche, sanitarie e sindacali possano contribuire, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, all'individuazione di soluzioni condivise. Il primo obiettivo che intendo perseguire è superare l'attuale situazione di mancata interlocuzione istituzionale, ricostruendo le condizioni per un confronto serio, trasparente e operativo. Credo che il tavolo debba affrontare nel merito le criticità del pronto soccorso: dalla copertura dei turni alla carenza di personale, dall'esito delle procedure concorsuali alla possibilità di attivare forme di supporto tra i diversi ospedali dell'Asp, fino alla definizione degli interventi necessari per migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi. Mi aspetto che questo confronto si traduca in impegni precisi, responsabilità definite e tempi verificabili. Non abbiamo bisogno di ulteriori contrapposizioni, ma di una collaborazione istituzionale capace di trasformare le criticità in soluzioni. Sono convinto che su un tema fondamentale come la tutela della salute non possano prevalere appartenenze politiche o posizioni di parte. Le differenze possono e devono rimanere, ma non possono impedire alle istituzioni di lavorare insieme per garantire servizi adeguati ai cittadini. Non chiedo a nessuno di fare un passo indietro rispetto alle proprie responsabilità. Chiedo a tutti di fare un passo avanti nell'interesse della città. Gela ha bisogno di risposte concrete. Credo che oggi la prima risposta che la politica e le istituzioni debbano dare sia quella di dimostrare di saper dialogare, collaborare e affrontare insieme i problemi”, conclude Scuvera.