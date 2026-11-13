L'intervento Scuole evacuate e attacchi hacker, Varchi: "Seminano terrore per demonizzare le istituzioni"

"Chiamiamo le cose per nome e cognome: questa è guerra cognitiva”, dice Varchi

Gela. L'associazione "Cittadini attivi", presieduta da Carlo Varchi, ha reso pubblica una riflessione sull'attuale emergenza generata dagli attacchi hacker, che anche in città hanno portato all'evacuazione di scuole per falsi allarmi bomba. "C’eravamo abituati a sentire, soprattutto sui media e su internet, attacchi ad opera di hacker su più fronti contro strutture militari, centrali elettriche, stazioni e aeroporti facendo paralizzare, ad esempio, il “sistema trasporti” o altri apparati dello Stato. Il tutto avveniva in maniera silenziosa perché non ha mai toccato, come oggi, il singolo cittadino come lo studente e l’intera classe dirigente scolastica. Voglio fare una considerazione netta e chiara: “quello che sta accadendo ha un obiettivo ben definito ovvero quello di seminare paura e lo dimostrano gli attacchi a ripetizione (ad orologeria) in maniera chiara e puntale. Chiamiamo le cose per nome e cognome: questa è “guerra cognitiva” e ha lo scopo di creare paura ma anche disorientamento e la scelta di scegliere il mondo della scuola è perché, probabilmente, tra i giovani, risiede il vero senso critico di una comunità con l’obiettivo di demonizzare le istituzioni governative che, spesso, sono il vero bersaglio e che non hanno soluzioni immediate”. Purtroppo siamo davanti ad una condizione silenziosa e la guerra, senza un nemico ben definito, ed essendo principalmente cognitiva, ci trova, purtroppo, impreparati, soprattutto, nell’elaborazione di un pensiero lucido. L’unico consiglio che posso dare ai dirigenti scolastici e al mondo della formazione, in generale - dice Varchi che è psicologo-psicoterapeuta ed esperto in cybersicurezza - è quello di preparare i ragazzi ad avere più fiducia nelle istituzioni e di stimolarli a sviluppare un giudizio più autonomo senza generalizzare costruendo una criticità personale perché, spesso, la confusione porta a formulare giudizi generalizzati, e quindi, a valutazioni errate. Purtroppo c’era di aspettarselo e una strategia concreta, che va implementata molto velocemente è da prendere molto in considerazione. E’ chiaro che, la priorità è, dunque, aumentare i livelli di protezione in modo tale da prevenire gli attacchi che, senza interventi appropriati, rischiano di diventare sempre più frequenti, e soprattutto, sempre più pericolosi per la nostra comunità".