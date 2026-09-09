Scorte di sangue al limite, Late: "Chi può si rechi a donare"

Carenze enormi in ospedale

Gela. L'allarme arriva dalle associazioni. In ospedale, le scorte di sangue sono quasi del tutto esaurite. Già la Fidas aveva allertato con una comunicazione pubblica. Adesso, è la Late (con i referenti Salvatore Di Caro e Renato Nicosia), che rappresenta i pazienti talassemici, a invitare chiunque può a donare, attraverso il responsabile del centro trasfusionale Gaetano Cassara'. Per donare, bisogna recarsi al centro trasfusionale, al primo piano dell'ospedale. Viene sottolineato che "la situazione è al limite".