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Scorte di sangue al limite, Late: "Chi può si rechi a donare"

Carenze enormi in ospedale

A cura di Redazione Redazione
09 settembre 2026 13:56
Scorte di sangue al limite, Late: "Chi può si rechi a donare" -
Gela
Attualità
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Gela. L'allarme arriva dalle associazioni. In ospedale, le scorte di sangue sono quasi del tutto esaurite. Già la Fidas aveva allertato con una comunicazione pubblica. Adesso, è la Late (con i referenti Salvatore Di Caro e Renato Nicosia), che rappresenta i pazienti talassemici, a invitare chiunque può a donare, attraverso il responsabile del centro trasfusionale Gaetano Cassara'. Per donare, bisogna recarsi al centro trasfusionale, al primo piano dell'ospedale. Viene sottolineato che "la situazione è al limite".

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