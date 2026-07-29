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Schifani “Liberato oltre un miliardo per aiutare la crescita della Sicilia”

Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

A cura di Redazione Redazione
29 luglio 2026 15:23
Schifani “Liberato oltre un miliardo per aiutare la crescita della Sicilia” -
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PALERMO (ITALPRESS) – “Nel corso della seduta di ieri l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato anche i rendiconti generali e consolidati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Non sono tecnicismi; vengono liberati 260 milioni quest’anno e 800 milioni di euro nei prossimi quattro anni (oltre 1 miliardo) che aiuteranno la crescita della Sicilia permettendo sviluppo, assunzioni e più sicurezze per i siciliani”. Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 29 luglio 2026

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