Schifani “Liberato oltre un miliardo per aiutare la crescita della Sicilia”
Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani
PALERMO (ITALPRESS) – “Nel corso della seduta di ieri l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato anche i rendiconti generali e consolidati relativi agli anni 2020, 2021 e 2022. Non sono tecnicismi; vengono liberati 260 milioni quest’anno e 800 milioni di euro nei prossimi quattro anni (oltre 1 miliardo) che aiuteranno la crescita della Sicilia permettendo sviluppo, assunzioni e più sicurezze per i siciliani”. Così in un video sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/schifani-liberato-oltre-un-miliardo-per-aiutare-la-crescita-della-sicilia/
Verificato il: 29 luglio 2026