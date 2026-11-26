Schifani “I sette miliardi di avanzo sono frutto del mio Governo”

CATANIA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo tornare i ragazzi. Stiamo stimolando il consumo. Le micro misure servono anche a questo. Le misure del credito al consumo abbiamo visto che è stato utilizzato per l’acquisto di auto. I sette miliardi di avanzo sono fr

CATANIA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo tornare i ragazzi. Stiamo stimolando il consumo. Le micro misure servono anche a questo. Le misure del credito al consumo abbiamo visto che è stato utilizzato per l’acquisto di auto. I sette miliardi di avanzo sono frutto del mio governo e desidero che sia questo governo a decidere come indirizzarli in favore dell’economia siciliana. Questo è un nostro diritto ma anche un nostro dovere”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo all’incontro dal titolo “Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica” alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

“Da un punto di vista industriale siamo attrattivi. Così come sotto al profilo turistico. Si parla tanto di sintesi finanziaria – ha proseguito Schifani – Abbiamo fatto la formichina, forse formicona perché si parla di sette miliardi. Siamo arrivati agli obiettivi. Sono aumentate le Entrate, le liquidità. Il rating è cresciuto. Siamo stati promossi; non siamo più di serie C ma di serie B e quindi siamo affidabili. Un dato oggettivo frutto di tanto lavoro. Sono aumentate le imprese e l’occupazione è cresciuta del 15% in più rispetto alle altre Regioni italiane. Con il turismo abbiamo avuto delle sventure, l’incendio dell’aeroporto di Catania ci ha danneggiato, ma siamo cresciuti. Il Pil per il 60% è rappresentato dal Turismo. Ho un sogno: quello di vedere le terme di Sciacca operative tra alcuni anni. Ci stiamo lavorando affinché i turisti vengano anche in inverno”.

“I termovalorizzatori sono una grande scommessa. Io ho puntato su queste opere perché voglio cambiare la qualità della vita dei siciliani. Ho stanziato le somme, individuato le aree. Sapevo bene che servivano poteri speciali. Ho spiegato il mio obiettivo al Governo nazionale. Mancava il Piano Rifiuti e ci siamo dati da fare. Stiamo resistendo davanti a chi non vuole. I motivi sono tanti e trasversali; il mio è uno slalom. Sono stato in Europa per spiegare le esigenze territoriali. Siamo stati capiti e abbiamo ricevuto le approvazioni”.

“Abbiamo guardato al mondo industriale, al sociale e alle esigenze. Nell’estate del 2023 ci siamo confrontati con incendi che hanno toccato i territori in maniera notevole. Per l’emergenza idrica siamo a buon punto, messo in attività i dissalatori, vecchi pozzi e tanto altro. A breve con il ministro degli Interni inaugureremo la Control Room, un sistema di controllo che dall’alto consentirà un controllo su tutto il territorio. La funzione preventiva sarà evidente. Sono abituato a lavorare nel silenzio”, ha aggiunto il presidente della Regione.

“Con il Governo nazionale c’è sintonia sulla politica industriale e sui temi della crescita economica. Roma è la mia seconda casa – ha detto ancora Schifani – Il legame con la Sicilia mi ha portato a dire sì a Berlusconi quando mi chiamò per candidarmi alla presidenza della Regione. Non ho detto mai no a Berlusconi. Quest’avventura è iniziata con il primo anno impiegato per capire i meccanismi della Regione. Si scontavano gli effetti del Covid. La Sicilia poteva cominciare a crescere; c’era una situazione di stasi per una disgrazia che aveva colpito l’intero Paese. Ho trovato una burocrazia che non era all’altezza della sfida che avevo in mente. Non era premiata la meritocrazia ma la politocrazia. Per questo abbiamo fatto circolare i dirigenti e sbloccato i concorsi”.

“Confido che tra gennaio e febbraio si possano lanciare i bandi per i termovalorizzatori. Per la Sanità ci sono vicende importanti. Abbiamo riesumato un’incompiuta a Palermo, un polo pediatrico fermo da 14 anni. Non è un problema politico. Ho individuato la copertura finanziaria, a giorni avremo la sentenza di chi si è aggiudicato la gara. Avremo un polo d’eccellenza anche per le altre Regioni del Sud. Questa è la visione che ho avuto. Ne sono orgoglioso. I numeri parlano chiaro. La mia squadra è coesa che ha una visione liberale come la mia, anche in momenti complessi. Tenere unita la coalizione non è semplice ma la Sicilia cresce. Noi cresciamo in maniera esponenziale”, ha concluso Schifani.

-Foto x5/Italpress-

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