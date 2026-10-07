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Schifani convoca la Giunta regionale, possibili dimissioni in vista

All'ordine del giorno "provvedimenti più urgenti". Il Governatore potrebbe rendere note le sue dimissioni.

A cura di Redazione Redazione
07 ottobre 2026 16:30
Schifani convoca la Giunta regionale, possibili dimissioni in vista -
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PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, secondo quanto apprende Italpress, ha convocato per domani alle ore 11:00 la giunta regionale a Palazzo d’Orleans, a Palermo. All’ordine del giorno “provvedimenti più urgenti”. Il Governatore potrebbe rendere note le sue dimissioni.

– Foto Regione Siciliana –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 07 ottobre 2026

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