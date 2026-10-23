L'appoggio Scerra si smarca dalle appartenenze: "Su Iacp sono con sindaco e famiglie, deputati solo per mancette"

Conferma la sua vicinanza al sindaco Terenziano Di Stefano e lo fa su una vicenda molto delicata, quella degli sgomberi Iacp e della norma bloccata dal governo regionale

Gela. Il concetto, soprattutto politico, sembra piuttosto chiaro. Dopo un lungo silenzio, l'ex consigliere comunale Salvatore Scerra, due anni fa candidato a sindaco, conferma la sua vicinanza al sindaco Terenziano Di Stefano e lo fa su una vicenda molto delicata, quella degli sgomberi Iacp e della norma bloccata dal governo regionale. Scerra prende le distanze dalla deputazione regionale, anche di centrodestra, partendo dalle "mancette" inserite nella "manovrina". "Ben vengano le risorse destinate a Gela, ma la domanda è inevitabile: quali sono davvero le priorità della nostra città? Mentre si discutono finanziamenti per parchi giochi, verde pubblico, attrezzature e contributi a istituti religiosi - dice Scerra - il sindaco aveva chiesto semplicemente un emendamento per aiutare le famiglie a rischio sfratto, persone che stanno vivendo un dramma sociale profondo e che meritano risposte immediate. Eppure, davanti a un'emergenza così delicata, sembra che l'attenzione dei nostri deputati regionali fosse rivolta altrove, tra quelle che vengono comunemente definite "mancette". Non è in discussione l'utilità dei finanziamenti, ma è legittimo chiedersi se si stia facendo abbastanza per affrontare le vere emergenze della città". L'ex consigliere comunale, sempre più rivolto a una dimensione locale civica, si schiera con le rimostranze pubbliche poste da Di Stefano, che ha lamentato una certa solitudine istituzionale davanti a vicende molto delicate. "Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco, che si è trovato a difendere da solo le ragioni di famiglie che rischiano di perdere la propria casa. È un dramma che richiede responsabilità istituzionale e risposte concrete, non indifferenza. Ancora una volta, ho la sensazione che Gela non abbia il peso politico che merita. Mi chiedo se i nostri deputati si siano realmente confrontati con il sindaco sulle necessità più urgenti del territorio, a partire dall'emergenza abitativa. Mi auguro che, in futuro - conclude - oltre ai contributi per singoli interventi, si possa finalmente ragionare in termini di crescita e sviluppo, investendo nella manutenzione dell'edilizia scolastica e cimiteriale, nella sicurezza degli edifici pubblici e nella prevenzione dei disagi provocati dalle forti piogge, che troppo spesso causano allagamenti e problemi ai cittadini".