Scende in cantina per una riparazione, 31enne morto folgorato a Palermo

E' morto folgorato dopo essere sceso in cantina per verificare da dove provenisse una perdita d'acqua che aveva invaso il locale

PALERMO (ITALPRESS) – E’ morto folgorato dopo essere sceso in cantina per verificare da dove provenisse una perdita d’acqua che aveva invaso il locale. E’ accaduto in un edificio di viale Michelangelo, a Palermo. La vittima è un uomo di 31 anni, che si trovava insieme ad un’altra persona. Al contatto con alcuni scaffali metallici, sarebbe stato investito da una scarica elettrica, probabilmente causata da fili elettrici scoperti. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Indaga la Polizia di Stato.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).