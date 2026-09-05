"Sanità? Serve rispetto per una città franata come Niscemi", Conti: "Basta polemiche su sfollati"
Alza la voce dopo gli ultimi sviluppi sulle due questioni centrali per la comunità: la tutela della sanità locale e la gestione dell'emergenza idrogeologica che continua a condizionare la vita cittadina
Niscemi. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, alza la voce dopo gli ultimi sviluppi sulle due questioni centrali per la comunità: la tutela della sanità locale e la gestione dell'emergenza idrogeologica che continua a condizionare la vita cittadina.
"È inaccettabile che i nostri cittadini vengano visitati a Niscemi e poi spostati in altri ospedali – attacca il primo cittadino durante un intervento in diretta, contestando il depotenziamento del presidio sanitario –. Siamo una città franata e serve rispetto per un territorio già provato".
Sul fronte del dissesto e del sostegno ai residenti, Conti fa il punto sul dialogo con gli sfollati: "Nel solo mese di agosto ho incontrato per ben quattro volte il Comitato frana. Con un’ordinanza è stato stabilito che i beneficiari riceveranno un contributo di 1.573 euro al metro quadrato. Si tratta di somme definite all'interno di un decreto assessoriale regionale. Non ci sto alle polemiche che qualcuno vuole alimentare".
L'azione avviata si concentra ora sullo studio scientifico del fenomeno e sulla redazione di progetti mirati alla messa in sicurezza definitiva della zona, mentre prosegue l'attività di prevenzione sul campo: "Si è aperta un'ulteriore fessurazione sul terreno e la stiamo tenendo monitorata per prevenire qualsiasi criticità".
Sui fari riaccesi sulla vertenza cittadina pesano inoltre tre passaggi istituzionali cruciali indicati dal primo cittadino. Il primo è fissato per martedì prossimo alle 18:00, quando il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà a Niscemi per un confronto diretto con i cittadini sfollati. Il 13 settembre la comunità accoglierà il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presente insieme ai rappresentanti di Caritas per verificare gli interventi di supporto sociale. Infine, il 3 ottobre, è in programma la visita del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il lancio ufficiale di un progetto di rilancio del tessuto produttivo promosso in sinergia con Eni.