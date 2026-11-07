Tavolo istituzionale Sanità ed emergenze, torna a riunirsi l'osservatorio permanente convocato dal sindaco

Dopo il primo incontro, quasi introduttivo, delle scorse settimane, Di Stefano ha inoltrato una comunicazione ufficiale di convocazione alle parti politiche e istituzionali che lo compongono

Gela. Con un'emergenza sanità che rimane ancora senza una soluzione complessiva, soprattutto per l'ospedale “Vittorio Emanuele”, a fine mese torna a riunirsi l'osservatorio permanente istituito su iniziativa del sindaco Terenziano Di Stefano. Dopo il primo incontro, quasi introduttivo, delle scorse settimane, Di Stefano ha inoltrato una comunicazione ufficiale di convocazione alle parti politiche e istituzionali che lo compongono. Ci dovrebbero essere anche le rappresentanze del management Asp che con l'amministrazione comunale gelese, a oggi, non hanno mai avuto troppi approcci favorevoli. E' in atto, inoltre, una controversia giudiziaria in sede amministrativa, dopo che il management Asp ha scelto di impugnare l'ordinanza dello stesso Di Stefano che imponeva un potenziamento immediato del pronto soccorso del nosocomio di Caposoprano e degli altri reparti con personale sottodimensionato. Proprio il pronto soccorso, come abbiamo riferito, rimane ancora piuttosto sguarnito e i pochissimi medici in servizio devono sobbarcarsi un carico pesante e sempre molto delicato.