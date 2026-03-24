San Giacomo, Scerra: "Qualche consigliere eviti di saltare sul carro dei vincitori"

Il presidente del comitato dell'area urbana 2, Giuseppe Scerra, tiene però a sottolineare che si dovrebbero evitare sovrapposizioni

Gela. Qualche fattore di comunicazione, probabilmente, andrà rivisto o quantomeno aggiustato nel rapporto tra comitati di quartiere e rappresentanze istituzionali. Emerge in modo chiaro, in queste prime settimane di piena attività dei nuovi comitati, eletti dai cittadini. Questa mattina, il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello ha pubblicamente ringraziato l'amministrazione comunale per i primi interventi di riassetto stradale, soprattutto nel quartiere San Giacomo, dove da anni è impegnato, pure prima della sua esperienza consiliare. Il presidente del comitato dell'area urbana 2, Giuseppe Scerra, tiene però a sottolineare che si dovrebbero evitare sovrapposizioni. "Anche oggi qualche consigliere comunale non ha perso occasione per saltare sul carro dei vincitori non appena ha visto tappare le prime buche nelle strade", scrive Scerra in una comunicazione dell'Area urbana 2. Ribadisce che qualsiasi informazione ufficiale che riguardi l'Area urbana sarà veicolata direttamente dal comitato. "Il sottoscritto ha inviato decine e decine di segnalazioni riguardanti i molteplici problemi che affliggono la nostra area, ma non faccio un selfie a ogni buca tappata o lampadina accesa", ha sottolineato nella comunicazione. Il comitato e l'Area urbana sembra vogliano piena autonomia dalle iniziative politiche. Il monito arriva dal presidente, che è molto vicino all'esperienza civica del sindaco Terenziano Di Stefano, ed è rivolto a un consigliere di maggioranza, seppur non citato direttamente.