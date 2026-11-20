“Samson et Dalila” inaugura la stagione 2026-2027 del Teatro Massimo di Palermo

L'eterno duello tra desiderio e senso del dovere, tra individualità e collettività, è al centro dell'opera di Camille Saint-Saens "Samson et Dalila"

PALERMO (ITALPRESS) – La forza di un uomo invincibile contro l’intelligenza seduttiva di una donna che sa colpire la sua unica fragilità: l‘eterno duello tra desiderio e senso del dovere, tra individualità e collettività, è al centro dell’opera di Camille Saint-Saens “Samson et Dalila” che inaugura domenica 22 novembre 2026, alle ore 18.00 la Stagione 2026-2027 del Teatro Massimo di Palermo.

Lo spettacolo, trasmesso in diretta televisiva da Rai Cultura su Rai5 e radiofonica da RAI Radio 3, segna il ritorno di un capolavoro assente dalla scena palermitana dal 1972 e apre le celebrazioni per i 130 anni della fondazione del Teatro Massimo. L’allestimento originale è del Teatro dell’Opéra di Montecarlo, ripreso dal Tbilisi Opera and Ballet State Theatre a cura di Zaza Agladze, con la regia di Jean-Louis Grinda.

Scene e costumi portano la firma di un artista dalla poetica visionaria e simbolica come Agostino Arrivabene che unisce la cura artigianale della materia a una sensibilità tutta contemporanea, mentre la direzione dell’Orchestra del Teatro è affidata a Emmanuel Villaume, tra i massimi interpreti internazionali del repertorio francese. Imponenti le masse artistiche con il Coro del Teatro, coprotagonista drammatico dell’opera, diretto da Salvatore Punturo, e il Corpo di ballo guidato da Jean-Sébastien Colau.

Adattamento delle scene di Arrivabene di Enrico Fontana e Giuseppe Caradente, coreografie di Nino Ochiauri e luci di Stefano Gorreri, per la ripresa dell’allestimento originale che vedeva le luci di Laurent Castaingt, la coreografia di Eugénie Andrin e il video design di BK France. A dar voce ai protagonisti dell’opera sono due star internazionali come il tenore Martin Muehle (Samson) e il mezzosoprano armeno Varduhi Abrahamyan (Dalila) che si alternano nelle repliche con Sergei Polyakov e Natalia Kutateladze. Completano il cast Fabian Veloz e Alexander Aliev (Le grand prêtre); Dmitry Belosselskiy (Abimélech); Vittorio De Campo (Un vieillard hébreu); Alfonso Zambuto (Un messager philistin); Samuele Di Leo e Diego Savini (Deux philistins). Repliche fino al 29 novembre.

L’opera in tre atti su libretto di Ferdinand Lemaire, ambientata a Gaza intorno al 1150 a.C. è ispirata all’episodio biblico di Sansone e Dalila, ed esplora il mito della seduzione fatale e il confine tra forza fisica e fragilità emotiva attraverso pagine entrate nella storia del teatro musicale, dall’aria di Dalila “Mon coeur s’ouvre à ta voix” fino al travolgente Bacchanale del terzo atto. Al centro della vicenda, sullo sfondo dello scontro tra il popolo ebraico e i filistei, si consuma un duello tutto interiore. Dalila, mossa da calcolo, seduzione e sete di vendetta, e Samson, diviso tra la missione verso il proprio popolo e la vulnerabilità del desiderio, danno vita a un confronto psicologico e simbolico che attraversa tutti e tre gli atti fino al crollo finale e la distruzione del tempio di Dagon.

“Un’opera sinfonico-corale, quasi una sinfonia in tre atti, in cui convivono il classicismo e il rigore formale di Saint-Saens con una musica generosa, profondamente espressiva – dice Emmanuel Villaume di Samson et Dalila -. Al centro c’è una tensione continua tra la forza orchestrale più intensa e momenti cameristici di grande trasparenza, tra il carnale e lo spirituale: contraddizioni che restituiscono tutta la complessità della natura umana”.

Con la stagione 2026-2027 disegnata dal Direttore artistico Alvise Casellati, la Fondazione Teatro Massimo, guidata dal Sovrintendente Marco Betta, celebra i 130 anni dall’inaugurazione del Teatro, avvenuta nel 1897, e i 30 anni dalla sua riapertura nel 1997, momento che ha restituito alla città il suo più importante presidio culturale. Due anniversari che raccontano la continuità di una grande tradizione culturale e la sua capacità di rinnovarsi. Durata: 2 ore e 45 minuti compreso un intervallo alla fine del secondo atto. Calendario delle recite: domenica 22 novembre, ore 18.00; mercoledì 25, ore 19.00 (turno B); giovedì 26 novembre, ore 18:30 (Turno Opera); venerdì 27 novembre, ore 19.00 (Turno C); Sabato 28 novembre, ore 20:00 (Turno F); domenica 29 novembre, ore 17.30 (Turno D).

– Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo –

(ITALPRESS).