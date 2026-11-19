Somme Royalties "Argo-Cassiopea", nota dalla Regione: "A Gela per il 2025 oltre un milione di euro"

In Comune, oltre al decreto ufficiale per le somme del 2025, si attende da tempo il saldo restante di ciò che Palazzo di Città deve incassare dalla produzione di gas per l'anno 2024

Gela. Qualche spiraglio burocratico si apre nel dialogo istituzionale a distanza tra Palazzo di Città e la Regione. Dall'assessorato all'energia, infatti, è pervenuta in Comune una nota che dà contezza dell'entità degli introiti per il 2025, dalle royalties per le attività di estrazione del gas lungo la costa locale. La somma complessiva che spetta all'ente comunale è di 1.200.000 euro. “E' stato comunicato attraverso una nota che quantifica le somme che toccano, per la produzione 2025, ai Comuni di Gela, Licata e Butera – dice il sindaco Terenziano Di Stefano – per quanto ci riguarda, si tratta di poco più di un milione di euro. Adesso, però, attendiamo il decreto ufficiale. Sicuramente, sono somme maggiori rispetto a quelle del 2024 e saranno utili per la città”. In Comune, oltre al decreto ufficiale per le somme del 2025, si attende da tempo il saldo restante di ciò che Palazzo di Città deve incassare dalla produzione di gas per l'anno 2024. Fino a oggi, è stata trasferita solo una parte che l'amministrazione comunale, come abbiamo riferito, ha concentrato quasi del tutto sul completamento dei lavori nell'area di via Martinica e in quelle limitrofe. Le interlocuzioni con gli uffici dell'assessore regionale all'energia, facilitate dagli autonomisti dell'Mpa, partito di riferimento dell'assessore Francesco Colianni, sul tema delle royalties dalla produzione di gas non sempre hanno dato esito favorevole. Di recente, proprio sul tema, c'era stato un botta e risposta tra il sindaco Di Stefano e lo stesso Colianni. La nota trasmessa in Comune pare indirizzata verso la via giusta.