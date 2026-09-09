Roccella “Non cambiamo idea sul femminicidio perchè c’è chi dice che non esiste”

ROMA (ITALPRESS) - "In Parlamento, all'unanimità, è stato votato il reato autonomo di femminicidio che non serve a stabilire classifiche di gravità morale in base al sesso della vittima, ma per inquad...

ROMA (ITALPRESS) - "In Parlamento, all'unanimità, è stato votato il reato autonomo di femminicidio che non serve a stabilire classifiche di gravità morale in base al sesso della vittima, ma per inquadrare giuridicamente quella specifica forma di violenza che rifiuta la libertà delle donne, una libertà fondamentale che è parte della nostra identità e civiltà: abbiamo fortemente voluto questa legge e non abbiamo certo cambiato idea perchè qualcuno sostiene che il femminicidio non esiste". Così la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, al question time della Camera.

"La diminuzione del numero dei femminicidi registrata nel primo semestre di quest'anno, in rapporto allo stesso periodo dell'anno scorso, è un primo segnale incoraggiante, non certo un punto d'arrivo, ma una spinta che ci sollecita ad andare avanti soprattutto nel lavoro di formazione, un lavoro rafforzato dalle leggi approvate in questa legislatura", ricorda. "Continueremo a fare tutto ciò che serve contro questa piaga, con la consapevolezza di aver profuso dal primo giorno il massimo impegno e di averlo fatto nello sforzo di essere uniti".

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -