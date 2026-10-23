I controlli Rischio salmonella, controlli nelle aree rurali: verifiche e prelievi d'acqua anche dal Biviere

Le verifiche tecniche si stanno estendendo in più aree, pare senza trascurare neanche i pozzi privati

Gela. Verifiche e controlli tecnici sono in corso, in diverse aree rurali del territorio locale, sulla scorta del rischio salmonella che è venuto a manifestarsi dopo il ritiro dal mercato di un lotto di pomodorino, prodotto da un'azienda locale. Gli operatori dell'istituto zooprofilattico sono impegnati nell'analisi delle acque. Campioni, dalla prossima settimana, saranno prelevati pure dal lago Biviere e dalla foce del Dirillo. In giornata, sono state collocate trappole per avere poi i campioni da sottoporre ad analisi. Non si esclude infatti che la contaminazione da salmonella, riscontrata nel lotto di pomodorino ritirato dal mercato, possa essere conseguenza dell'acqua usata per la coltivazione. Peraltro, le verifiche tecniche si stanno estendendo in più aree, pare senza trascurare neanche i pozzi privati. Le autorità locali e il sindaco Terenziano Di Stefano, dopo un tavolo operativo tenutosi in sede Asp, nelle scorse settimane, hanno voluto rassicurare per prevenire allarmismi. Gli accertamenti sono in atto.