I numeri Rifiuti, Impianti paga peso somministrazione lavoratori: ad Attal oltre un milione di euro

Tra gare successive che non hanno dato esito e proroghe concesse dal management, il servizio di somministrazione è andato avanti con la stessa società

Gela. Una voce finanziariamente molto pesante negli equilibri economici della gestione del servizio rifiuti, venuta alla ribalta nelle scorse settimane, in concomitanza con la mobilitazione di ventitré operai, i cui contratti in scadenza non erano stati rinnovati. La somministrazione di lavoratori da impiegare nell'organico di Impianti Srr, società in house che gestisce il servizio di raccolta e la piattaforma integrata di Timpazzo, assorbe risorse economiche ingenti. Una riprova arriva dal recente provvedimento di liquidazione, da 1.278.279 euro, che gli uffici tecnici di Impianti Srr hanno rilasciato per dare seguito alle fatture di pagamento, per l'anno 2026, trasmesse dalla società Attal group spa, che ha assorbito l'azienda Temporary spa. Fu proprio quest'ultima società, ormai quattro anni fa, ad aggiudicarsi la procedura indetta dall'allora management di Impianti Srr per il servizio di somministrazione. Tra gare successive che non hanno dato esito e proroghe concesse dal management, il servizio di somministrazione è andato avanti con la stessa società. A inizio anno, l'ex management ha proceduto a definire gli atti per un nuovo iter di gara. Come già riferito dal sindaco gelese Terenziano Di Stefano e dal presidente della Srr4 (società che sovraintende il ciclo territoriale) Gianfilippo Bancheri, la somministrazione dei lavoratori costa a Impianti Srr circa centomila euro al mese. I conti della società in house, stando alle verifiche sviluppate dalla struttura commissariale nominata in seguito al sequestro preventivo, sono in perdita per almeno tre milioni di euro. Una condizione sicuramente non ottimale, messa in evidenza durante le lunghe assemblee della Srr4, tenute per valutare il caso dei ventitré operai non rinnovati. È quello dei concorsi per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, senza ricorrere alla somministrazione, il passaggio gestionale che potrebbe abbattere i costi, attualmente fin troppo esosi.