"Riconoscimento dello Stato di Palestina", mozione dem: "Non si può rimanere neutrali"

I dem si rivolgono all'intera assise civica, per una posizione condivisa

Gela. Dopo quella del consigliere indipendente Grazia Cosentino, un'altra mozione è stata presentata per il riconoscimento dello Stato di Palestina, territorio martoriato dall'offensiva militare israeliana. Il gruppo consiliare dem, su iniziativa del consigliere Maria Grazia Fasciana, con il sostegno della segreteria cittadina, invita l'amministrazione comunale ad aderire alle iniziative istituzionali già messe in campo da altri Comuni italiani, proprio per supportare il riconoscimento dello Stato palestinese. Nella mozione del Pd, si richiamano le posizioni del premier Meloni che ha parlato di "qualcosa che non esiste", rispetto proprio al riconoscimento internazionale della Palestina. Secondo i democratici, quelli del governo israeliano sono "crimini" a danno della popolazione palestinese, ridotta agli estremi. "Non si può rimanere neutrali", si legge nella mozione. Allo stesso modo, l'amministrazione comunale viene invitata a promuovere iniziative sociali e culturali per affermare il diritto all'esistenza dello Stato di Palestina. I dem si rivolgono all'intera assise civica, per una posizione condivisa. Ci sono stati contatti con il consigliere Cosentino e "le mozioni verranno unificate nonostante la differenza delle premesse".