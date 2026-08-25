Ranking Mondiale ARWU 2026, l’Università di Palermo scala circa 200 posizioni

L'Università degli Studi di Palermo conferma la crescita nel panorama accademico globale

PALERMO (ITALPRESS) – L’Università degli Studi di Palermo conferma la crescita nel panorama accademico globale. Secondo i dati ufficiali dell’Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2026 – prestigiosa classifica pubblicata annualmente dalla Shanghai Ranking Consultancy – l’ateneo siciliano, si legge in una nota, “ha scalato circa 200 posizioni globali, posizionandosi nella prestigiosa fascia 501-600 a livello mondiale, rispetto alla fascia 701-800 occupata nell’edizione 2025”. Un risultato che si aggiunge ai notevoli progressi registrati anche nei ranking QS – Quacquarelli Symonds (posizione 801-850) e THE – Times Higher Education (posizione 501-600). A determinare la progressione di UniPa è “il netto innalzamento della qualità e del prestigio internazionale della produzione scientifica dei suoi docenti e ricercatori”. Analizzando nel dettaglio gli indicatori oggettivi su cui si fonda la metodologia ARWU, “emerge come i fattori decisivi per questa scalata siano stati: l’ingresso tra i ricercatori più citati al mondo (HiCi – Highly Cited Researchers). L’indicatore relativo ai ricercatori ad altissimo impatto scientifico (selezionati nella lista di riferimento mondiale di Clarivate) è balzato a un eccellente 7.4 nel 2026. Questo dato certifica la presenza a Palermo di scienziati le cui scoperte e pubblicazioni esercitano un’influenza primaria a livello internazionale; il consolidamento sulle riviste d’élite (N&S – Nature & Science). Il punteggio relativo agli articoli scientifici pubblicati sulle riviste di riferimento mondiale, Nature e Science, è cresciuto a 5.1 nel 2026”.

L’Università di Palermo si distingue, inoltre, con ben 10 discipline d’eccellenza. Di particolare rilievo sono i cinque ambiti scientifici posizionati stabilmente nella top 300 globale (fascia 201-300): Mathematics; Water Resources; Agricultural Sciences; Medical Technology; Pharmacy & Pharmaceutical Sciences. A completare il quadro delle eccellenze internazionali dell’ateneo si posizionano Electrical & Electronic Engineering e Clinical Medicine nella fascia 301-400, seguiti da Earth Sciences, Biological Sciences e Psychology nella fascia 401-500.

“Questo risultato – sottolinea il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – rappresenta una significativa conferma del percorso di crescita che l’Università degli Studi di Palermo ha intrapreso negli ultimi anni e che trova riscontro anche nei risultati ottenuti in altri importanti ranking internazionali. In particolare, la crescita di circa 200 posizioni registrata nell’ARWU 2026 attesta il rafforzamento dell’impatto e della visibilità internazionale della ricerca di UniPa: un riconoscimento che accogliamo con grande soddisfazione e che conferma la solidità del percorso intrapreso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).